В Перми начался дополнительный этап комплектования детских садов

16:43 | 29.06.2018

По итогам основного этапа комплектования места в детских садах уже получили 14,5 тысячи детей, всего в новом учебном году в сады пойдет около 17 тысяч ребят.



Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, во время дополнительного этапа комплектования, который продлится до 14 июля, будут формироваться списки в группы с 4-часовым и 12-часовым пребыванием на оставшиеся места. Получать 4-часовую услугу в новом учебном году смогут порядка 2,5 тысячи детей в возрасте от 2 до 4 лет. Еще 700 ребят будут зачислены в дополнительный этап в группы с 12-часовым пребыванием.



Отметим, распределение детей в детские сады традиционно происходит с учетом возрастного и территориального принципа. В первую очередь места предоставляются детям старшего дошкольного возраста и детям граждан, имеющих льготы на предоставление мест в детских садах.



В течение всего периода комплектования в департаменте образования работает горячая телефонная линия. Специалисты департамента образования ответят на все интересующие вопросы по телефону 210-96-14.



Напомним, администрация Перми ведет активную работу по увеличению количества мест в детских садах. Так, в прошлом году в микрорайоне Пролетарский был открыт самый большой детский сад в городе «Конструктор успеха». В этом году планируется открыть муниципальное дошкольное учреждение на 288 мест на улице Грибоедова, 68в, в микрорайоне Ива. Сейчас в Перми работают 140 муниципальных детских садов, эти учреждения посещают более 63 тысяч детей. В новом учебном году в них пойдет около 17 тысяч ребят.



В Перми также созданы условия для развития частных детских учреждений. Из городского бюджета ежегодно выделяются субсидии на возмещение затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми в возрасте от 1 года до 8 лет частным дошкольным образовательным организациям, имеющим лицензию на осуществление образовательной деятельности. На текущий момент 46 частных детских садов города Перми имеют лицензию, их посещают более 4 тысяч ребят.