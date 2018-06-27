Фестиваль KAMWA соберет 200 участников из России и зарубежья

16:15 | 29.06.2018

С 27 по 29 июля в Прикамье пройдет тринадцатый международный фестиваль KAMWA. В нем примут участие более 200 участников из 19 городов России и 10 стран зарубежья. В этом году гостей вновь ждет интересная программа, которая развернется на площадках музея «Хохловка» и Фестивального лагеря.



Более 60 проектов будут представлены в 5 творческих форматах.



Основным жанром традиционно станет музыка. Музыкальные концерты пройдут на трех сценах: акустической, электронной и главной. Участников ждет встреча с известными проектами и новыми именами российской этнической сцены, гостями из Индии, Грузии, Франции. А на полянах Хохловки можно будет услышать старинные песни коренных народов Прикамья.



Также состоится показ «Этномода», на котором будут представлены фантастические и футуристические коллекции из Владивостока, Ростова-на-Дону, Москвы, Челябинска, Сыктывкара и Пермского края. В показе примут участие известные российские бренды и линии экоодежды. Впервые на KAMWA откроется шоурум дизайнеров, где можно будет познакомиться с авторами коллекций и приобрести одежду в стиле этно.



Программу фестиваля украсит новый танцевальный проект — яркое шоу познакомит участников с традиционными танцами разных народов Прикамья, а также современными направлениями творчества.



У всех участников и гостей фестиваля будет возможность прогуляться по лэнд-арт-парку (от англ. land art — «ландшафт-искусство»). В этом году арт-объекты украсят фестивальный лагерь и будут прекрасным дополнением экологического отдыха. Солеваренный комплекс музея «Хохловка» на дни фестиваля станет площадкой для презентации проектов современного искусства «Федерация света» от музея PERMM. Из гостевых арт-проектов обещает быть интересным песочная анимация от Анны Ивы (г. Москва).



На главной площади Хохловки развернется ярмарка народных промыслов, где гости смогут приобрести уникальные изделия ручной работы. А дополнят торговые ряды экопродукты и вкусная здоровая еда.



Кроме этого, для участников и гостей фестиваля будет организован Фестивальный лагерь с утренней, дневной и вечерней программой, где можно разместиться со своей палаткой и пожить на природе вместе с фестивалем KAMWA.



Международный фестиваль KAMWA проводится при поддержке министерства культуры Пермского края. Более подробную информацию можно узнать на сайте kamwafest.ru.