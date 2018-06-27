Новый информационный ресурс МФЦ повысит правовую грамотность жителей Прикамья

16:13 | 28.06.2018

В пермских офисах «Мои документы» появился новый сервис. Посетители многофункциональных центров (МФЦ) получили бесплатный доступ к «Официальному интернет-порталу правовой информации» (pravo.gov.ru). Доступ к сайту открыт на гостевых компьютерах, установленных в филиалах МФЦ.



С помощью данного ресурса пермяки с любого компьютера могут получить круглосуточный доступ к текстам всех правовых актов, в том числе принимаемых органами государственной власти Пермского края. Ежедневно на сайте публикуются более 250 правовых актов, среднесуточное количество посетителей интернет-портала составляет более 100 тысяч пользователей. Все документы, размещенные на сайте, доступны для скачивания, при этом никакой дополнительной регистрации не требуется, поясняют специалисты МФЦ.



В соответствии с действующим законодательством, данный ресурс является официальным источником опубликованных нормативных документов, принимаемых на территории Российской Федерации.



Для сотрудников филиалов МФЦ уже проведен обучающий семинар, в ходе которого они узнали все о новом информационном ресурсе. Специалистам рассказали о возможностях интернет-портала, ознакомили с методами поиска документов, обсудили подходы по использованию сайта в процессе обслуживания посетителей.



Пермский краевой многофункциональный центр постоянно разрабатывает новые программы для удобства граждан и экономии их времени. Например, в начале июня по поручению губернатора Прикамья Максима Решетникова Фонд капитального ремонта и специалисты МФЦ запустили совместный сервис для приема заявлений граждан и выдачи необходимых документов от Фонда.