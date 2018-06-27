Набережная Камы станет точкой притяжения городов Пермского края

15:37 | 28.06.2018

В ближайшие выходные в рамках фестиваля «Выходные на набережной» стартует большой проект «Дни городов Прикамья».



Открывает проект город Чусовой. В воскресенье, 1 июля, с 16:00 до 19:00 на набережной пройдет культурная программа «Чусовой. 10 феноменов». В ходе нее жители Чусового познакомят пермяков и гостей краевой столицы с уникальными явлениями своей культуры и истории.



До этого, в пятницу и субботу, на набережной также будет насыщенная развлекательная программа.



29 июня в 18:00 начнется зажигательная дискотека для детей, а в 19:00 на Соборной площади любители танцев смогут присоединиться к милонге или остаться в амфитеатре, где стартует «ЗумбаМания».



В 20:00 пермяки смогут посетить концерт Станислава Славина, в исполнении которого прозвучат оригинальные каверы на популярные хиты. Вечер завершится показом историко-приключенческого фильма «Похождения графа Невзорова».



Подробную программу мероприятий можно посмотреть на сайте coastweekend.ru и на официальной страничке «ВКонтакте» vk.com/coastweekend.



Проект «Выходные на набережной» реализуется в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».