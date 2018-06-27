С начала июля в Перми изменится схема движения автобуса № 33

15:18 | 28.06.2018

С 1 июля автобусный маршрут № 33 «Микрорайон Архиерейка — Город сердца» изменит маршрут следования. Департамент дорог и транспорта администрации Перми провел анализ пассажиропотока, в соответствии с которым в схему движения будут внесены корректировки.



Автобусный маршрут будет перенаправлен в прямом направлении с улицы Сибирской по улицам Революции, Островского и Пушкина, в обратном направлении — с улицы Сибирской по улицам Луначарского, Островского и Революции.



В направлении остановочного пункта «Город сердца» автобусы будут следовать через остановочные пункты «Гипермаркет «Семья», по требованию (улица Максима Горького), «Улица Сибирская», «Дворец творчества» и далее по маршруту.



В направлении остановочного пункта «Микрорайон Архиерейка» автобусы будут следовать через остановочные пункты «Улица Сибирская» (по улице Луначарского), «Улица Луначарского», «Гипермаркет «Семья» и далее по маршруту.



Кроме того, с учетом ремонта Коммунального моста в расписание будут внесены изменения в целях повышения регулярности работы маршрута. Интервалы в утренний час пик не изменятся, в вечернее время интервал составит 16–18 минут.



С подробным расписанием можно будет ознакомиться на map.gortransperm.ru.