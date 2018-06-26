Более 400 пермяков присоединились к факельной эстафете «Бег мира — 2018»

13:26 | 28.06.2018

Пермский край присоединился к акции «Бег мира». Более 400 человек пронесут факелы по территории региона и передадут их спортсменам Удмуртии.



«Участниками от Прикамья стали бегуны в возрасте от 10 до 65 лет. К эстафете присоединились профессиональные спортсмены и ребята из детских спортивных секций. Каждый бежит индивидуальную дистанцию», — сказал организатор «Бега мира — 2018» в Пермском крае Константин Рыбин. Основной состав пермской команды — 7 человек, которые добегут до границы края с Удмуртской Республикой и передадут эстафетный факел соседям по региону. Сейчас эстафета отправилась на запад через Краснокамск и Нытву.



В этом году «Бег мира» проходит на всех континентах и объединяет более 100 стран. Общая протяженность маршрута — 70 тысяч километров, из них 15 тысяч — по России.



На территории России эстафета началась 12 июня в Тюмени, где стартовали основные ветки российской эстафеты — Западная и Восточная. Официальное закрытие эстафеты на российской территории состоится в Международный день мира, 21 сентября, в Ставрополе.



Добавим, что в этом году движение отмечает 27 лет своему служению делу мира в Российской Федерации. Основными участниками «Бега мира» являются команды волонтеров — энтузиастов спорта, профессиональных спортсменов и любителей, которые передают факел мира из рук в руки.