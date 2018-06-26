В Перми будут чаще мыть улицы

13:21 | 28.06.2018

На еженедельном штабе по благоустройству территории города Перми перед подрядчиками поставлена задача увеличения интенсивности работ по поливке и мойке проезжей части.



Как сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, подрядные организации еще весной переоборудовали поливомоечную технику на летний вариант: на машины поставлены поливальные устройства и бункеры с водой. Подрядчики используют технику с определенной настройкой рожков для подачи воды. Такой полив не только борется с пылью и грязью на улицах города, но и способствует сохранению износоустойчивых свойств асфальтового покрытия.



Сейчас перед подрядчиками стоит задача поливать проезжую часть несколько раз днем и ночью. Комплексная уборка улиц города ведется на всех районах города. Так, например, поливомоечные машины ведут свою работу на улице Максима Горького, Сибирской, Ленина в Ленинском районе, на улицах Героев Хасана, Островского и Комсомольском проспекте в Свердловском районе, на улице Уральской в Мотовилихинском районе и в других районах города.