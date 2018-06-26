Завтра в Перми пройдет краевой выпускной бал

13:08 | 28.06.2018

29 июня на эспланаде перед Театром-Театром пройдет краевой выпускной бал «Будущее здесь!».



4000 лучших выпускников со всего Пермского края, их родители, классные руководители и директора школ проводят школьные годы на масштабном празднике в центре Перми. С началом нового жизненного этапа ребят поздравят творческие коллективы, лауреаты студенческой концертно-театральной весны, спортсмены, бизнесмены, блогеры и другие известные люди Пермского края. Завершит мероприятие флешмоб «2018. Добро пожаловать в будущее» и выступление группы «Марсель».



В выпускном примет участие губернатор Пермского края Максим Решетников.



Праздник начнется в 18.30.