Гидравлические испытания теплосетей в Перми выполнены на 40 %

12:53 | 28.06.2018

Уровень выявляемых и устраняемых дефектов — ниже показателей прошлого года.



Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» продолжают подготовку теплосетевой инфраструктуры к отопительному сезону 2018–2019 годов. Один из важнейших этапов летней ремонтной кампании — гидравлические испытания тепловых сетей — выполнен в Перми на 41 %.



Напомним, гидравлические испытания — обязательная ежегодная технологическая процедура, в ходе которой в теплопроводы нагнетается давление выше рабочего для проверки на плотность и прочность. Сейчас в Перми проведена профилактика 197 участков теплосетей, своевременно выявлено и устранено 289 дефектов. Энергетики отмечают, что число обнаруживаемых повреждений равно или ниже аналогичных показателей 2017 года. На повышение надежности энергоснабжения оказала влияние в том числе масштабная перекладка тепловых сетей по программе «Т Плюс» «Re: Конструкция», в рамках которой прошлым летом в Перми было заменено 16 км магистральных и квартальных тепловых сетей. В этом году будет обновлено еще 8 км ключевых тепловых артерий города.



В настоящее время гидравлические испытания начались в Индустриальном районе и микрорайоне Гайва. Работы ведутся в том числе на улицах Кабельщиков, Янаульской, Толбухина, Вильямса, проспекте Декабристов, Карпинского и Танкистов. Проверка будет проведена на теплосетях, по которым энергоресурс поступает в 109 многоквартирных домов Перми.



Летние ремонты необходимы для качественного прохождения периода осенне-зимнего максимума нагрузок, отмечает главный инженер — технический директор ООО «Пермская сетевая компания». «Сейчас все работы по гидравлическим испытаниям теплосетей идут в графике. Параллельно проводится реконструкция тепловых сетей с последующим восстановлением благоустройства. Зачастую жителям доставляет дискомфорт отключение горячей воды или раскопка возле дома. Со своей стороны, приносим извинения за временные неудобства и напоминаем: межсезонная подготовка обеспечит надежное энергоснабжение горожан следующей зимой».