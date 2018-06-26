В Пермском суворовском военном училище — 20 стобалльников

12:38 | 28.06.2018

В Пермском суворовском военном училище — первый выпуск. 77 мальчишек из 17 регионов России, в том числе из Свердловской, Московской, Челябинской, Курганской, Самарской областей, республик Башкортостан, Удмуртии, Чувашии и Ямало-Ненецкого АО, стали выпускниками первого в истории постсоветской России суворовского военного училища.



Напомним, идея создания суворовского военного училища в Прикамье была утверждена 12 декабря 2013 года на встрече полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича и министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, во время подписания соглашений о поддержке окружных кадетских корпусов в рамках проекта «КаДетство».



Пермское суворовское военное училище — часть единственного в России образовательного кластера для подготовки будущих специалистов РВСН (ракетные войска стратегического назначения). Это первое в стране военное учебное заведение научного типа — в нем ведется подготовка специалистов, которые будут развивать и укреплять отечественную оборонную науку.



Суворовцы углубленно изучают математику, физику, информатику и другие естественно-научные и технические предметы, занимаются самостоятельной проектной и исследовательской деятельностью в области высоких технологий, информационной безопасности и робототехники.



Инновационная программа обучения уже доказала свою результативность. Все суворовцы 9-х классов справились с экзаменами, 91 процент курсантов сдали все четыре экзамена на «хорошо» и «отлично». 20 суворовцев по русскому языку, информатике и химии набрали максимальный балл, став стобалльниками. Четверть выпускников справились со всеми четырьмя экзаменами на «отлично».



На сегодня 99 процентов выпускников-суворовцев уже определились с дальнейшим обучением — они поступают в 10-й класс родного ПСВУ. Курсантам предстоит выбрать профиль обучения — в суворовском училище идет набор в 10-е классы технического, естественно-научного и социально-гуманитарного направлений.



Аттестаты об основном общем образовании ребятам торжественно вручили 23 июня. Приветствуя суворовцев, начальник ПСВУ Николай Братухин отметил, что суворовцы, которым предстоит обучение в 10–11-м классе ПСВУ, станут успешно осваивать профильные программы и будут конкурентоспособны при поступлении в академию РВСН им. Петра Великого и другие военные вузы.



В профильную академию РВСН имени Петра Великого пермские суворовцы будут поступать на общих основаниях, без льгот. Но на своей территории. Уже второй год на базе Пермского суворовского военного училища организуют прием документов в данную военную академию.



Отметим, распоряжение Правительства РФ о создании в Пермском крае Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения «Пермское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации» подписано 17 декабря 2014 года. Обучение в училище началось в 2015 году. Воспитанники Пермского суворовского военного училища представляют 37 субъектов Российской Федерации.