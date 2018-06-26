Пермские власти готовы принимать предложения от жителей Индустриального района по благоустройству парка Победы

12:27 | 28.06.2018

Прямую линию в call-центре Перми провел первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин. Вопросы благоустройства парков и скверов, работы управляющих компаний, общественного транспорта стали основными темами беседы. Всего на прямую линию поступило около 10 звонков, на все были даны подробные ответы.



В частности, жительница Индустриального района поблагодарила Дмитрия Малютина за особое внимание благоустройству сада имени Миндовского. Вместе с тем она напомнила про парк Победы, который также необходимо благоустраивать.



Дмитрий Малютин подчеркнул, что парком Победы будут заниматься уже в ближайшее время. «Мы вообще заводим в систему парковое хозяйство, проводим инвентаризацию по каждому скверу и парку. Ряд рекреационных зон мы уже привели в порядок, сейчас в работе сквер Землячки в Мотовилихе. А парк Победы уже в ближайших планах. Важно, что мы сейчас внедряем новые подходы к благоустройству — теперь к общественным территориям будет применяться комплексный подход. То есть мы должны знать, как будет выглядеть все окружающее пространство. По единому проекту, с четким пониманием конечного результата. Что касается парка Победы — там есть одна особенность: рядом строится зоопарк, находится школа и жилая застройка. Идеи, конечно, есть, предусмотрены средства, но я считаю правильным, если сами жители подключатся к процессу на стадии выработки проекта и выйдут на городские власти со своими предложениями — а что бы вы хотели здесь видеть? И уже на этой основе мы будем делать проект и приступать к работе. Можно обращаться напрямую ко мне, в мою депутатскую приемную», — отметил Дмитрий Малютин.



Пермячка обратила внимание, что бывает сложно добраться на общественном транспорте из центра города до Северного кладбища. Дмитрий Малютин ответил, что разберется в ситуации. Проблема была взята на депутатский контроль.



Жительница микрорайона Парковый рассказала о том, что во дворе дома, где она живет, уже проведены работы по благоустройству — это реконструкция проезжей части и ремонт тротуара. Жители дома в ближайшей перспективе хотели бы получить детскую площадку.



«По детским площадкам я бы предложил обратиться к депутату по вашему округу, для выделения средств по депутатской программе развития микрорайонов. Нужно помнить, что детская площадка в дальнейшем содержится за счет жителей дома. Если вы к этому готовы, собрание жильцов провели, подписи собрали, земля размежевана, то остаются чисто технические вопросы. Депутаты совместно с администрацией районов занимаются установкой детских площадок, думаю, что все у вас получится, ваш депутат должен вам в этом помочь», — подчеркнул Дмитрий Малютин.



«Call-центр города Перми — действенная площадка, хороший инструмент, помогающий определить проблематику, которая волнует горожан. Сегодня на прямой линии вопросы были разносторонние, их было много. В частности, вопросы организации парков и скверов. Эта тема находится у меня на контроле, и планомерно с участием представителей территориальных органов власти и администрации города Перми решаем в городе задачу по организации мест отдыха, приведению таких зон в нормативное состояние. Безусловно, учитывая мнение горожан. Второй значимый вопрос на прямой линии касался благоустройства придомовых территорий. Нужно сделать так, чтобы пермякам было комфортно и безопасно во дворах. Депутаты будут контролировать этот процесс, с каждым годом ситуацию будем менять к лучшему», — сказал по итогам прямой линии Дмитрий Малютин.