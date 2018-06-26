Моя эспланада. Голосуй на «Управляем вместе»!

08:46 | 28.06.2018

Жителям Перми предстоит определиться с общим видом городской эспланады, с зелеными насаждениями, световыми конструкциями и декоративными элементами. Центр города преобразится и станет настоящим народным проектом.



Главная цель проекта – создание качественного и эстетичного городского жизненного пространства, которое сохранит в себе первозданное значение эспланады, а также объединит все архитектурные формы в единую и гармоничную структуру.



Напомним, по проекту эспланада делится на три части, каждая из которых наделена собственной смысловой нагрузкой: культурно-развлекательная зона у Театра-Театра, прогулочный сквер у мемориала «Героям фронта и тыла» и зона проведения массовых мероприятий у Законодательного собрания. Рассматриваемая часть эспланады ограничена улицами Петропавловской, Ленина, Попова и зданием Законодательного собрания.



Пермяки активно высказывают свое мнение о будущем облике эспланады. Например, живой интерес и споры вызвал вопрос о детской площадке.



Более подробно ознакомиться с особенностями архитектурных решений и выразить свое мнение можно на портале «Управляем вместе». Обращаем внимание, что голосование продлено до 30 июня 2018 года. Среди всех участников голосования будет разыгран спецприз - iPhone 7.