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Пермь: новости дня


18:31 | 27.06.2018

В Перми прибрежную акваторию Камы будут патрулировать спасатели

Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил своему заместителю Лидии Королевой организовать дополнительное патрулирование в районе набережной реки Камы в местах массового нахождения людей.

Как сообщили в городской службе спасения, 24 июня на пульт оперативного дежурного поисково-спасательного отряда поступило сообщение о ЧП на станции Пермь I. По прибытии на место выяснилось, что двое мужчин, находящиеся в моторной лодке, оказались за бортом. Один из мужчин доплыл до берега, второй нет.

После случившегося глава Перми Дмитрий Самойлов дал поручение своему заместителю Лидии Королевой усилить меры по обеспечению безопасности отдыхающих на городской набережной.

Таким образом, спасатели будут патрулировать акваторию Камы в летние дни в местах массового нахождения людей.

Напомним, с 15 июня в местах организованного отдыха у воды свою службу несут спасатели Пермской городской службы спасения.

В Главном управлении МЧС России по Пермскому краю решение главы города поддержали, отметив, что в тех местах массового отдыха людей у воды, где организовано дежурство спасателей, несчастных случаев зарегистрировано не было. Кроме того, в этом году городские спасатели получили три передвижных спасательных поста. Теперь есть возможность дежурить не только на официальных оборудованных пляжах в городе, но и выставить дополнительные посты в двух местах массового отдыха у воды на реке Мулянке и на прибрежном участке, пользующемся огромной популярностью у горожан, в районе Перми I.

© «Вечерние Ведомости»

 


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