Танцевальный флешмоб на краевом выпускном объединит 4 тысячи выпускников

18:21 | 27.06.2018

На краевом выпускном, который состоится 29 июня, пройдет масштабный танцевальный флешмоб «Мир без границ», в котором примут участие представители всех территорий Прикамья, сообщает краевое министерство образования и науки. Ожидается, что в выпускном примут участие 4 тысячи человек.



В Прикамье уже началась подготовка к грандиозной танцевальной составляющей выпускного. Видео направляются в муниципальные образования, чтобы выпускники всех территорий успели выучить танцевальные движения. «Уже 28 июня в 18.00 на площадке перед «Театром-Театром» состоится общая репетиция пермских выпускников. К этому времени будет установлена сцена, поэтому мы сможем посмотреть, как флешмоб будет выглядеть в реальных условиях», - комментируют процесс подготовки выпускного специалисты министерства.



Отметим, на краевом выпускном будущих абитуриентов поздравят лауреаты Студенческой концертно-театральной весны, известные люди Пермского края. Будут организованы секции бизнеса, творчества и креатива, IT-технологий и спорта. Закончится праздник концертом группы «Марсель».



Особое внимание во время подготовки и проведения выпускных будет уделяться обеспечению охраны общественного правопорядка. ГУ МВД по Пермскому краю было рекомендовано муниципалитетам провести выпускные в единый день, а также ограничить продажу алкогольных напитков во время празднования.