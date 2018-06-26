Три прикамских врача стали призерами всероссийского конкурса «Врач года»

18:11 | 27.06.2018

Три прикамских врача стали лучшими на федеральном этапе всероссийского конкурса «Врач года». В своих номинациях они заняли вторые места.



Участковый педиатр детской поликлиники городской больницы Лысьвенского округа Елена Тутунина заняла второе место в номинации «Лучший участковый педиатр». Первое место в этой номинации заняла врач из Чувашской Республики, на третьей строчке — медик из Сургута.



Второе место в номинации «Лучший врач общей практики (семейный врач)» заняла Ирина Пестерева из Березовской центральной районной больницы. На первом месте — представитель Санкт-Петербурга, а на третьем — врач из Воронежской области.



На втором месте в номинации «Лучший санитарный врач» по итогам конкурса оказался врач-эпидемиолог из Пермского краевого центра дезинфектологии Михаил Девятков.



Министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев поздравляет коллег с достойными результатами: «От всей души поздравляю коллег! Вот такими специалистами и профессиональными достижениями наших врачей мы должны гордиться. Спасибо коллегам за стремление развиваться, получать новые знания, за искреннюю любовь к своей работе».



Отметим, традиционно всероссийской конкурс «Лучший врач года» проводился в три этапа: в рамках больницы, далее — региональный конкурс, в завершение — федеральный этап.



Напомним, всего в Прикамье выбрано 34 лучших врача по отдельным направлениям, таким как стоматология, кардиология, педиатрия, хирургия, неонатология и другие, а также награды вручены за особые достижения в профессиональной отрасли. 28 врачей прошли на федеральный уровень конкурса.