Пермь: новости дня
17:24 | 27.06.2018
Европейские урбанисты выступят модераторами и экспертами «Школы главного архитектора» в Перми
В течение 10 дней участники разработают проекты по актуализации градостроительной концепции развития центральной части Перми. В качестве модераторов площадок выступят известные российские и международные эксперты в сфере архитектуры, урбанистики и городской экономики. Среди модераторов - консультант конструкторского бюро «Стрелка» по вопросам ландшафтной архитектуры, преподаватель Делфтского технического университета (Амстердам, Голландия) Баудевийн Ольмекиндерс. Также в качестве экспертов «Школы главного архитектора» выступят партнеры бюро BudCud из Кракова (Польша) Агата Вожничка и Матеуш Адамчик, основатель архитектурно-планировочного бюро А2Р2 Лукаш Панцевич (Гданьск, Польша). Модераторами отдельных секций по приглашению краевых властей выступят представители руководства Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал, что город – это система взаимосвязанных процессов, например, развитие общественных пространств дает толчок развитию бизнеса на разных площадках города, что, в свою очередь, способствует повышению уровня комфорта жителей.
Напомним, в рамках проекта будут работать 4 площадки. Все они касаются планов по преображению Перми к 300-летию города. Участники секции «Все дороги ведут на Каму» должны будут продумать, как развить набережную на участке от улицы Крисанова до Островского. Здесь важно раскрыть потенциал набережной для развития системы общественных пространств города, восстановить «память места», обратив внимание на исторические маршруты движения к набережной.
В «Новых смыслах городской железной дороги» участники должны определить, как в концепцию набережной могут быть включены пролегающие железнодорожные пути. Им предстоит разработать маршрут движения поезда, определить расположение остановок, а также предложить концепцию функционального зонирования территории.
В рамках секции «Центральное место» задача участников – предложить модель формирования нового общественного пространства в центре города. Необходимо обосновать идеи с урбанистической, маркетинговой и экономической точек зрения.
На площадке «Реновация завода им. Шпагина» – проанализировать потенциал территории, предложить сценарии развития за счет быстрых и даже временных решений, которые могут быть реализованы без больших затрат в ближайшее время.
«Уникальность проекта в Перми заключается в том, что впервые заказчиком такой масштабной работы по реконструкции центральной части города выступает государство в лице администрации губернатора Пермского края. Все кейсы объединены общей идеей преобразования и качественного развития общественных городских пространств в интересах всех жителей города. Такой подход может дать серьезный импульс развитию городской инфраструктуры и городской экономики. Особенно важно, что в диалог о ценностях городского развития вовлекается большое количество бизнесменов, краеведов и представителей различных городских сообществ», — подчеркнул основатель «Школы главного архитектора» Тимур Абдуллаев.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
21:02 | 27.06.2018
На пост главы Екатеринбурга заявлен еще один кандидат
20:12 | 27.06.2018
Штормовое предупреждение в Свердловской области продлено
19:47 | 27.06.2018
На железнодорожном вокзале Екатеринбурга весело встретили болельщиков из Мексики и Швеции. Как это было
18:31 | 27.06.2018
В Перми прибрежную акваторию Камы будут патрулировать спасатели
18:21 | 27.06.2018
Танцевальный флешмоб на краевом выпускном объединит 4 тысячи выпускников
18:19 | 27.06.2018
Трамвайное движение по улице Блюхера в Екатеринбурге будет остановлено на сутки с 8 июля
18:19 | 27.06.2018
Сбивший пенсионерку с детьми зауральский депутат предстанет перед судом
18:11 | 27.06.2018
Три прикамских врача стали призерами всероссийского конкурса «Врач года»
18:02 | 27.06.2018
В Екатеринбурге на две недели перекроют улицу Новаторов на Уралмаше
17:51 | 27.06.2018
Собственника земельного участка под Белояркой, где полицейские остановили работу карьера, проверила прокуратура
17:43 | 27.06.2018
В Прикамье аттестаты зрелости получили 34 ребенка, оставшиеся без попечительства родителей
17:24 | 27.06.2018
Европейские урбанисты выступят модераторами и экспертами «Школы главного архитектора» в Перми
17:22 | 27.06.2018
Благодаря вмешательству депутата доделан капитальный ремонт жилого дома
17:07 | 27.06.2018
В вузах Прикамья добавятся IT-направления
16:48 | 27.06.2018
Пропавший вчера в Красноуральске мальчик найден мёртвым
16:48 | 27.06.2018
Муниципалитетам Прикамья уже распределены средства на ремонт дорог в 2019–2020 годах
16:26 | 27.06.2018
В Макушине утонул 15-летний подросток. СК начал доследственную проверку
16:17 | 27.06.2018
В Свердловской области разрешили из Роспечати делать супермаркеты
15:40 | 27.06.2018
В Перми установлены границы ТОС «Яблочкова»
15:32 | 27.06.2018
Выставка, посвященная пермским танкистам-добровольцам, открылась в Пермской городской Думе
15:22 | 27.06.2018
В Кургане профсоюзы выйдут на митинг против повышения пенсионного возраста 12 июля
15:12 | 27.06.2018
СРОЧНО! В Екатеринбурге задержана председатель ПЖСК «Бухта Квинс»
15:00 | 27.06.2018
В Кургане родители отсудили у бизнесмена деньги за несостоявшийся детский спектакль
14:27 | 27.06.2018
Новый подход к благоустройству города обсудили на фракции «Единой России» в Пермской городской Думе
14:17 | 27.06.2018
За шесть месяцев компьютерные курсы в рамках партпроекта окончили более 500 пожилых жителей Прикамья
14:08 | 27.06.2018
С добросовестных плательщиков — жителей пермских домов, ранее управлявшихся УК-банкротом «Инжиниринг», не взыскивают несуществующие долги за тепло
14:06 | 27.06.2018
В Екатеринбурге пройдет выставка охотничьих трофеев
14:00 | 27.06.2018
Пермский край заинтересовал австрийских бизнесменов
13:21 | 27.06.2018
Более полумиллиона рублей получил житель Екатеринбурга с «АльфаСтрахования-Жизнь» за отказ оплатить лечение за рубежом
12:54 | 27.06.2018
Прямую трансляцию с музыкального фестиваля Ural Music Night на свердловском ОТВ проведет известный спортивный комментатор
12:47 | 27.06.2018
Мэрия Кургана продолжит борьбу с самостроем: «Результаты неплохие»
11:42 | 27.06.2018
Полиция задержала в Екатеринбурге воришку, похитившего телефон у болельщика из Египта
11:29 | 27.06.2018
В воскресенье парк Горького приглашает пермяков на ежегодный праздник мыльных пузырей
11:03 | 27.06.2018
Екатеринбурженка получила срок за кражу телефонов у студенток УрФУ
10:46 | 27.06.2018
Восемь тонн абрикосов смешали с землей под Екатеринбургом
09:35 | 27.06.2018
Во время Сабантуя в «Белой лошади» автобусы между Екатеринбургом и Двуреченском будут двигаться с интервалом в 30 минут
09:11 | 27.06.2018
Мексиканский карнавал болельщиков пройдёт по улицам Екатеринбурга перед игрой со Швецией
23:21 | 26.06.2018
Несколько детей отравились в поезде Екатеринбург — Анапа
21:17 | 26.06.2018
Перед последней игрой ЧМ-2018 в Екатеринбурге запустили карту лояльности для туристов
19:33 | 26.06.2018
На Уралмашзавод в Екатеринбурге завезут оборудование из Италии
19:24 | 26.06.2018
Открыт прием заявок на участие в международном литературном конкурсе «Горю Поэзии огнем»
19:11 | 26.06.2018
Мобильное консульство Мексики в Екатеринбурге будет работать три дня
18:48 | 26.06.2018
В водонапорной башне в Екатеринбурге открылась кофейня
18:12 | 26.06.2018
СК ищет очевидцев прогулки педофила-эксгибициониста на пляже Бабьи Пески в Кургане
18:02 | 26.06.2018
Завтра в Перми состоится фестиваль единоборств
17:58 | 26.06.2018
В Перми идет благоустройство площади Дружбы