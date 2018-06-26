Европейские урбанисты выступят модераторами и экспертами «Школы главного архитектора» в Перми

17:24 | 27.06.2018

С 6 по 15 июля на площадке частной филармонии «Триумф» при поддержке администрации губернатора Пермского края пройдет международный образовательный проект «Школа главного архитектора».



В течение 10 дней участники разработают проекты по актуализации градостроительной концепции развития центральной части Перми. В качестве модераторов площадок выступят известные российские и международные эксперты в сфере архитектуры, урбанистики и городской экономики. Среди модераторов - консультант конструкторского бюро «Стрелка» по вопросам ландшафтной архитектуры, преподаватель Делфтского технического университета (Амстердам, Голландия) Баудевийн Ольмекиндерс. Также в качестве экспертов «Школы главного архитектора» выступят партнеры бюро BudCud из Кракова (Польша) Агата Вожничка и Матеуш Адамчик, основатель архитектурно-планировочного бюро А2Р2 Лукаш Панцевич (Гданьск, Польша). Модераторами отдельных секций по приглашению краевых властей выступят представители руководства Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал, что город – это система взаимосвязанных процессов, например, развитие общественных пространств дает толчок развитию бизнеса на разных площадках города, что, в свою очередь, способствует повышению уровня комфорта жителей.



Напомним, в рамках проекта будут работать 4 площадки. Все они касаются планов по преображению Перми к 300-летию города. Участники секции «Все дороги ведут на Каму» должны будут продумать, как развить набережную на участке от улицы Крисанова до Островского. Здесь важно раскрыть потенциал набережной для развития системы общественных пространств города, восстановить «память места», обратив внимание на исторические маршруты движения к набережной.



В «Новых смыслах городской железной дороги» участники должны определить, как в концепцию набережной могут быть включены пролегающие железнодорожные пути. Им предстоит разработать маршрут движения поезда, определить расположение остановок, а также предложить концепцию функционального зонирования территории.



В рамках секции «Центральное место» задача участников – предложить модель формирования нового общественного пространства в центре города. Необходимо обосновать идеи с урбанистической, маркетинговой и экономической точек зрения.



На площадке «Реновация завода им. Шпагина» – проанализировать потенциал территории, предложить сценарии развития за счет быстрых и даже временных решений, которые могут быть реализованы без больших затрат в ближайшее время.



«Уникальность проекта в Перми заключается в том, что впервые заказчиком такой масштабной работы по реконструкции центральной части города выступает государство в лице администрации губернатора Пермского края. Все кейсы объединены общей идеей преобразования и качественного развития общественных городских пространств в интересах всех жителей города. Такой подход может дать серьезный импульс развитию городской инфраструктуры и городской экономики. Особенно важно, что в диалог о ценностях городского развития вовлекается большое количество бизнесменов, краеведов и представителей различных городских сообществ», — подчеркнул основатель «Школы главного архитектора» Тимур Абдуллаев.