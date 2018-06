В вузах Прикамья добавятся IT-направления

17:07 | 27.06.2018

Высшие учебные заведения Пермского края увеличивают количество бюджетных мест и мест на коммерческой основе на IT и смежные направления, сообщает министерство информационного развития и связи Пермского края. Кроме того, по информации ведомства, уже в следующем учебном году вузы готовы открыть три новых направления для подготовки IT-специалистов.



Так, новое направление бакалавриата «Информационные системы и технологии» будет запущено в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) — магистратура «Цифровые технологии в машиностроительном производстве», а с 2019 года «Цифровая история» появится в НИУ «Высшая школа экономики — Пермь» (ВШЭ-Пермь). В общей сложности эти направления смогут принять порядка 50 студентов на бюджетные места и по договору. Всего в пермских вузах в 2018–2019 учебном году будет осуществлен набор по 27 IT-направлениям бакалавриата.



Отметим, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников заявлял о необходимости подготовки большего числа специалистов IT и смежных отраслей, так как востребованность на подобные кадры в ближайшие годы будет только расти.



По словам министра информационного развития и связи Пермского края Игоря Никитина, некоторые вузы увеличили число обучаемых студентов на существующих направлениях, таких как «Программная инженерия», «Информационная безопасность». «В университетах увеличивается число мест на бюджетной основе и на основе коммерческих договоров. В общей сложности со следующего учебного года мы сможем готовить почти на 100 бакалавров больше, — говорит министр. — Помимо этого, расширение приема на IT и смежные направления наблюдается и в среднем специальном образовании».



При этом, по информации министерства образования и науки Пермского края, заявки на необходимых в ближайшие годы специалистов в федеральное Министерство образования подают региональные предприятия — это трансформируется в целевые места в университетах.