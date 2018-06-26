В Перми передан в федеральную собственность имущественный комплекс на Балхашской

15:52 | 27.06.2018

На заседании Пермской городской Думы принято решение разрешить безвозмездную передачу объектов недвижимости по ул. Балхашской, 135, в городе Перми и земельного участка под ними в федеральную собственность.



В настоящее время комплекс используется по договору безвозмездного пользования ФГКУ «10 отряд федеральной противопожарной службы по Пермскому краю» для дислокации подразделения пожарной охраны.



Согласно статье 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» имущество, не предназначенное для решения вопросов местного значения, подлежит перепрофилированию либо отчуждению.