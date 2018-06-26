В Перми установлены границы ТОС «Яблочкова»

15:40 | 27.06.2018

Депутаты городской думы приняли решение «Об установлении границ территории, на которой осуществляет деятельность местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление «Яблочкова» Свердловского района города Перми».



Деятельность ТОС «Яблочкова» будет осуществляться в границах домов № 5, 7, 9 по ул. Вижайской, домов № 33, 34а, 35, 36 по ул. Бородинской, домов № 41, 43, 45, 49, 51 по ул. Лодыгина, домов № 40, 42, 48, 52, 56 по ул. Емельяна Ярославского, домов № 23, 24, 25, 27, 29, 29/2, 29/3 по ул. Солдатова, домов № 1а, 2, 4, 5а, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22, 26, 28 по ул. Муромской, домов № 21, 23, 23а, 236, 25, 29, 31, 33, 35 по ул. Яблочкова, домов № 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 28а, 30 по ул. Илецкой.



Напомним, ТОС «Яблочкова» осуществляет деятельность в микрорайоне смешанной жилой застройки. Количество многоквартирных жилых домов на территории — 37, частных домовладений — 37. Количество жителей — около 6 тысяч человек.



Документ был подготовлен в соответствии с Положением о территориальном общественном самоуправлении в городе Перми.