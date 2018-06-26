Выставка, посвященная пермским танкистам-добровольцам, открылась в Пермской городской Думе

15:32 | 27.06.2018

26 июня в Пермской городской Думе в фойе зала № 1 состоялось открытие передвижной выставки Пермского государственного архива социально-политической истории (ПермГАСПИ) «К 75-летию Уральского добровольческого танкового корпуса», подготовленной при финансовой поддержке администрации губернатора Пермского края. В открытии приняли участие депутат Государственной Думы Игорь Сапко, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, директор архива Сергей Неганов, депутаты городской думы.



«Эта выставка — одно из событий нашего партийного проекта «Историческая память». Считаю, что нам важно не только объективно и всесторонне изучать историю страны, региона, города, но и популяризировать ее, рассказывать о подвигах, да и повседневной жизни наших земляков. История добровольческого танкового корпуса, его славный боевой путь должны быть известны каждому пермяку!» — подчеркнул Юрий Уткин.



Депутат, председатель регионального общественного совета федеральных проектов партии «Единая Россия» в Пермском крае по проекту «Историческая память» Олег Шлыков: «Сегодняшняя выставка — замечательная возможность ознакомиться с действительно важными архивными материалами. В планах на ближайшее будущее — совместно со специалистами составить интерактивную карту памятников и объектов культурного наследия Пермского края. Это позволит каждому прикоснуться к прошлому, узнать, какими делами славен его край, город, село. Мы делаем историю доступнее!»



На выставке представлены фотографии и документы из фондов ПермГАСПИ и музея средней школы № 25, посвященные Молотовской танковой бригаде, Молотовскому минометному полку и другим сформированным в Перми и крае воинским частям, которые действовали в составе корпуса.