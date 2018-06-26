Новый подход к благоустройству города обсудили на фракции «Единой России» в Пермской городской Думе

14:27 | 27.06.2018

Заседание фракции провел руководитель думского объединения «единороссов» Дмитрий Малютин.



По его словам, комплексное благоустройство – новый приоритет городских властей: «В Перми в принципе меняется отношение к благоустройству города. Комплексное преобразование – новый приоритет. Это касается и эспланады, и набережной, и пересечения Героев Хасана с Транссибом. В рамках комплексного территориального развития мы приведем в порядок Комсомольский проспект, бульвар Советской Армии, Балатовский парк и Парк Победы. Временной ориентир – 300-летие Перми. Особое значение имеет здесь постоянный контроль – депутатский, партийный, со стороны Контрольно-счетной палаты и, что очень важно, - общественный».



Этот подход уже реализуется в Перми. Так, например, в апреле 2018 года подрядная организация приступила к строительству нового светомузыкального фонтана перед зданием Законодательного собрания края. Работы выполняются строго по графику. Пробный запуск фонтана планируется осуществить уже осенью этого года. А благоустроить прилегающую к фонтану территорию квартала и официально запустить фонтан планируется к 12 июня 2019 года.



Жители Перми могут принять личное участие в процессе обновления пермской эспланады. Для этого по поручению губернатора Пермского края на интерактивном портале «Управляем вместе» открыто голосование за варианты оформления общественного пространства. Проголосовать можно на permkrai.ru/program/votings?group_id=82 до конца июня.



Помимо этого, планируется развитие территории улицы Петропавловской от улицы Крисанова до Комсомольского проспекта и Слудской горки. Запланирован ремонт улично-дорожной сети, ремонт многоквартирных домов, устройство архитектурной подсветки зданий и озеленение территории. Проектно-изыскательские работы проведут уже в следующем году.



Комплексный подход применяется не только к общественным пространствам и улицам, но и к дорожной сети. Примером служит южный въезд в город. В этом году планируется завершить работы по реконструкции пересечения улицы Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель), начатые в 2017 году. Проектом предусмотрено устройство 6 полос движения, по 3 в каждую сторону, с разделительной полосой между ними. Кроме того, за счет средств федерального бюджета в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» ремонтируется улица Василия Васильева от Героев Хасана до улицы Карпинского.



К концу 2018 года планируется получить заключение государственной экспертизы на проектную документацию по реконструкции улицы Героев Хасана от Хлебозаводской до улицы Василия Васильева. В соответствии с бюджетом города Перми приступить к реализации данного проекта планируется в 2020 году.



По результатам рассмотрения этого вопроса депутаты решили запросить у администрации детальную информацию о планируемых до 2023 года мероприятиях по строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры и спортивных сооружений с указанием сроков и ответственных лиц. Помимо этого администрацией будет представлена информация по развитию жилищного строительства в городе, которое должно вписываться в планы по комплексному развитию территорий.



Также председатель Контрольно-счетной палаты Перми Мария Батуева доложила депутатам о результате проверки расходования бюджетных средств на содержание улиц и дорог. По ее словам, найден ряд нарушений. В частности, не все дороги были паспортизированы, проверки выполненных подрядчиками работ недостаточно тщательны. Депутаты рекомендовали администрации обеспечить переход на ежедневный контроль за содержанием улично-дорожной сети. Также депутаты попросили администрацию направить в городскую Думу предложения по улучшению эффективности контроля за соблюдением городских правил благоустройства.