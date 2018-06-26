За шесть месяцев компьютерные курсы в рамках партпроекта закончили более 500 пожилых жителей Прикамья

14:17 | 27.06.2018

В Пермском крае в рамках реализации партийного проекта «Старшее поколение» за январь-июнь 2018 года курсы компьютерной грамотности прошел 521 человек. Пожилые люди обучались работе на компьютере в Перми, Кунгуре, Соликамске, Краснокамске, Чайковском, Чусовом и п. Октябрьский. В муниципалитетах были организованы 23 образовательные площадки – это классы в школах, колледжах, техникумах, электронные залы в библиотеках.



Опытные педагоги и сотрудники библиотек рассказали и показали людям старшего поколения, как пользоваться электронной почтой, электронными государственными услугами, государственной информационной системой ЖКХ, сайтом Пенсионного фонда РФ и другими возможностями персонального компьютера. В краевой столице за полгода для пожилых людей, успешно закончивших курсы, состоялись две олимпиады.



- У старшего поколения есть огромный спрос на обучение компьютерной грамотности. Если за весь прошлый год курсы в рамках партийного проекта посетили 433 человека, то только за текущие полгода уже более 500. Общение через Интернет с органами власти, государственными учреждениями отличается оперативностью и удобством, - говорит региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение», руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Александр Бойченко.



В рамках партпроекта курсы продолжатся осенью. Желающие обучиться азам компьютерной грамотности могут обратиться в общественную приемную А.Ю. Бойченко в Мотовилихинском районе Перми по адресу: ул. Крупской, 22, телефон: 8 (342) 214-00-55.



Напомним, мероприятия проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» проводятся в Пермском крае с 2013 года. Основные задачи проекта – содействие повышению качества жизни и благополучия пожилых людей, создание условий для их активного долголетия. Основой проекта служит «Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 года». В прошлом году задачи партпроекта были расширены за счет содействия развитию современных форм социального и медицинского обслуживания пожилых людей.