Пермь: новости дня
14:08 | 27.06.2018
С добросовестных плательщиков - жителей пермских домов, ранее управлявшихся УК-банкротом «Инжиниринг», не взыскивают несуществующие долги за тепло
В пермских филиалах «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» официально комментируют сведения, распространенные пермской редакцией одного из интернет-ресурсов относительно взыскания долгов за теплоэнергию, якобы неправомерно произведенного с жителей домов, ранее управлявшихся УК-банкротом «Инжиниринг». Речь идет о зданиях по ул. Куйбышева, 68/1, 68/2, 68/3 в городе Перми.
Энергетики сообщают: в конце 2017 года – начале 2018 года поставщик тепловой энергии ООО «Пермская сетевая компания» на законных основаниях инициировал получение судебных приказов в отношении 18 неплательщиков из числа жителей домов по ул. Куйбышева, 68/1, 68/2, 68/3 в Перми. Должники были выявлены на основании сверки, проведенной совместно с расчетным центром ОАО «КРЦ-Прикамье». Поэтому компания вправе добиваться погашения задолженности всеми доступными способами. Теплоэнергия – это такой же товар, как любой другой, который должен быть оплачен.
Начисление платежей за услуги теплоснабжения для жителей этих домов производится в соответствии с действующим законодательством. Массовых обращений собственников квартир по вопросам, связанным с задолженностью, в 2018 году и ранее не зафиксировано. Таким образом, информация о якобы взыскиваемых долгах c добросовестных плательщиков - жителей домов по ул. Куйбышева, 68/1, 68/2, 68/3, является недостоверной.
Между тем, у сотрудника редакции СМИ, проживающего в одном из данных зданий, установлено наличие задолженности за теплоэнергию в размере 14 тысяч рублей. Долг сформировался в период, когда жители трех домов уже рассчитывались за услуги теплоснабжения напрямую с ресурсоснабжающей организацией. В апреле 2018 года часть задолженности была взыскана с должника в судебном порядке, при этом более половины суммы долга остается не погашенной до настоящего времени.
Подача судебных приказов – крайняя мера, применяемая исключительно в отношении должников, отмечают в Пермском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс», который осуществляет агентские функции ООО «Пермская сетевая компания». Своевременная оплата теплоресурсов позволит избежать мер принудительного взыскания долгов. Кроме того, клиенты, при необходимости, всегда могут обратиться за проведением сверки суммы непогашенной задолженности по адресам: г. Пермь, ул. Сибирская, 67 и ул. Дзержинского, 25 (каб. 18).
© «Вечерние Ведомости»
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