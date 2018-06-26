Пермский край заинтересовал австрийских бизнесменов

14:00 | 27.06.2018

Губернатор Пермского края Максим Решетников провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австрийской Республики в Российской Федерации доктором Йоханнесом Айгнером. В рамках мероприятия стороны обсудили дальнейшее торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество.



Максим Решетников обозначил, что у региона высокий экспортный потенциал — по итогам 2017 года экспорт Прикамья увеличился почти на 80 % (по сравнению с 2016 годом). Помимо экспорта традиционной продукции (производных нефти и нефтехимии) развивается экспорт сплавов черных металлов, электрических устройств, оптоволоконного кабеля, аппаратуры связи. Одним из ярчайших примеров взаимодействия России и Австрии является строительство комплекса «Аммиак — карбамид — меламин» в Губахе. Почти половина производимого меламина будет поставляться именно в австрийскую компанию «Метадинея».



«Мы исходим из того, что, если развивается бизнес, развивается и социальная сфера. Пермский край уникален тем, что у нас очень много направлений возможного сотрудничества с другими странами, — подчеркнул глава региона. — Это добыча нефти и ее переработка, лесная промышленность, сельское хозяйство, информационные технологии, образование. При этом нам сейчас важно повышать качество жизни людей, уровень социального комфорта. Для этого нам нужна широкая сеть международных партнеров».



Посол Австрии в России Йоханнес Айгнер подтвердил слова губернатора, отметив, что Пермский край действительно обладает компетенциями в различных сферах и бизнес-направлениях. Для дальнейшего расширения деловых контактов стороны в ходе беседы договорились об организации в следующем году бизнес-миссий.



Напомним, бизнес-миссии из Пермского края уже посетили Объединенные Арабские Эмираты и Нижнюю Саксонию Федеративной Республики Германия. Среди итогов деловых поездок — налаживание обмена студентами с ОАЭ, повышение квалификации педагогов в работе с иностранными студентами, подписание соглашений и меморандумов о дальнейшем взаимодействии с предприятиями этих стран. В планах краевых властей — эту форму сотрудничества развивать.