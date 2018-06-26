В воскресенье парк Горького приглашает пермяков на ежегодный праздник мыльных пузырей

11:29 | 27.06.2018

1 июля с 15.00 до 17.00 парк Горького приглашает на День мыльных пузырей. Гостям откроется невероятное радужное зрелище из мыльных пузырей всех форм и размеров. В день мыльных пузырей можно будет не только следить за происходящим, но и стать частью шоу. Для этого необходимо принести с собой мыльный раствор и различные, даже приготовленные собственноручно устройства для пускания мыльных пузырей. Приветствуются необычные костюмы участников и музыкальные инструменты – от гитар до свистков.



Самые яркие участники получат призы и подарки. Любой желающий сможет попытаться выдуть гигантский пузырь и установить рекорд Дня мыльных пузырей.



В программе: выступления пермских артистов, танцевальных студий, конкурс необычных костюмов и, конечно, подарки.



За настроение отвечают зажигательный ведущий Стас Торопов и DJ Speak. Завершится праздник веселой дискотекой с морем мыльных пузырей.