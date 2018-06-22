Завтра в Перми состоится фестиваль единоборств

18:02 | 26.06.2018

Около десяти спортивных федераций и клубов Перми примут участие в фестивале единоборств. В этом году он состоится 27 июня на спортивной площадке лицея №9 (улица Макаренко, 25), начало в 11.00.



Непрерывный фестиваль спорта, в котором примут участие спортивные федерации и клубы по различным видам единоборств, организован администрацией Мотовилихинского района Перми и состоится в четвертый раз.



Фестиваль будет проходить в форме показательных выступлений. Он направлен на привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также на знакомство подрастающего поколения с культурой и историей единоборств.



Ожидается, что в фестивале примут участие бойцовский клуб «Мотовилиха» – спортивный клуб по кикбоксингу и кулачному бою, региональная общественная организация Пермской краевой федерации сумо «Тонари», спортивная федерация тхэквондо Пермского края, «Таэко-клуб», Пермская городская межстилевая федерация айкидо и другие.



Дополнительную информацию можно получить по телефону 260-44-30 (отдел по культуре, спорту и молодежной политике администрации Мотовилихинского района).