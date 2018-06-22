В Перми идет благоустройство площади Дружбы

17:58 | 26.06.2018

С начала июня организаторы мини-рынка на площади Дружбы демонтировали 40 нестационарных торговых объектов. Сейчас администрация Мотовилихинского района Перми приступила к благоустройству освобожденной от НТО территории.



У ТК «Дружба» в январе 2018 года закончился срок действия разрешения на организацию ярмарки, поэтому 40 объектов НТО были внесены в единый реестр самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов.



В минувшие выходные организаторы ярмарки завершили работы по добровольному демонтажу объектов, засыпке территории песчано-гравийной смесью, после чего глава администрации Мотовилихинского района Александр Хаткевич выехал на место для определения комплекса благоустроительных работ.



По поручению главы районной администрации до 1 августа на месте бывшего мини-рынка будет выполнен ямочный ремонт. Сейчас МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» начало процедуру по включению этой территории в контракт на содержание объектов озеленения. До завершения этой процедуры подрядчик будет проводить уборку мусора по мере накопления и подметание по необходимости.



Сектору потребительского рынка дано поручение взять эту территорию на особый контроль и регулярно проводить здесь рейды по пресечению несанкционированной торговли.



Бульвар по улице Крупской от площади Дружбы до улицы Ушинского будет благоустроен. Объект внесен в адресный перечень муниципальной программы «Формирование современной городской среды» и будет капитально отремонтирован в среднесрочной перспективе.