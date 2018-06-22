Одобрено приобретение в муниципальную собственность детского сада в пермском микрорайоне Ива

17:49 | 26.06.2018

26 июня администрация Перми представила на рассмотрение депутатов городской думы вопрос приобретения нового детского сада на улице Грибоедова, 68в, в муниципальную собственность. Депутаты одобрили выкуп здания.



За последние годы в Перми сделан серьезный объем работ по повышению доступности дошкольного образования. Только за последние четыре года было создано более 8,5 тысячи новых мест для дошколят. Тем не менее глава Перми Дмитрий Самойлов ставит задачу продолжать строить детсады, чтобы «стараться максимально приблизить дошкольные учреждения к месту проживания людей».



Заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева сообщила депутатам, что появление трехэтажного детского сада площадью более 5 тысяч кв. метров позволит решить вопрос с предоставлением мест в микрорайоне Ива. До этого времени муниципальных садов в той части города в радиусе 1 км не было, поэтому пока ребята посещают дошкольные учреждения в других микрорайонах. Здание по улице Грибоедова, 68в, уже введено в эксплуатацию, для него закуплено новое современное оборудование, оставалось лишь принять решение о его выкупе у строительной организации.



— После выделения средств потребуется несколько месяцев на завершение процедуры передачи здания в муниципальную собственность. Планируется, что детский сад откроет свои двери к началу нового учебного года, — отметила Людмила Гаджиева.



В здании предусмотрены 12 современных групп, помещения пищеблока, а также помещения для физических и музыкальных занятий, праздничных мероприятий. Кроме того, детский сад будет доступен для маломобильных групп населения — обустроены пандус, пассажирский лифт. Он рассчитан на 288 детей.



— Мы рады, что, несмотря на активное строительство новых школ, открываются и вновь построенные уникальные детские сады, — рассказала мама двоих детей Мария Новикова.



Отметим, что выкуп детского сада будет произведен из трех источников — федерального, регионального и городского бюджета.