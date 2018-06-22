Дягилевский фестиваль 2019 года откроется оперой Берга «Лулу» в постановке Диденко и Курентзиса

17:12 | 26.06.2018

Дягилевский фестиваль в 2019 году откроется 18 мая оперой Альбана Берга «Лулу» в постановке одного из самых востребованных и неординарных российских режиссеров Максима Диденко. На закрытии фестиваля, которое состоится 29 мая, впервые будет нарушена традиция исполнять одну из симфоний Малера. В следующем году финальной точкой фестиваля станет «Немецкий реквием» Иоганнеса Брамса, сообщает пресс-служба Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского.



Двенадцать дней в мае 2019 года вновь будут посвящены исследованию нового театрального языка и современных тенденций академической музыки. Международный Дягилевский фестиваль, ставший одним из крупнейших музыкальных форумов Европы, пройдет в Перми с 18 по 29 мая. Авторами новой версии «Лулу» станут Теодор Курентзис и молодой московский режиссер, один из главных ньюсмейкеров российского и европейского театра последних нескольких лет Максим Диденко. Хореограф и актер, автор андеграундных панк-проектов и громких работ на традиционной сцене в крупнейших театрах России и Европы, он впервые берется за постановку оперы.



Закроется фестиваль, впервые нарушив традицию исполнять одну из симфоний Малера, «Немецким реквиемом» Иоганнеса Брамса. Исполнит его один из лучших западных коллективов, оркестр, многие годы сотрудничающий с Теодором Курентзисом в Европе, но впервые выступающий в Перми, — Mahler Chamber Orchestra совместно с пермским хором musicAeterna. Позже с этой программой оркестр и хор отправятся на гастроли по России и Европе.



«Одна из задач фестиваля — снять преграду, которая существовала многие десятилетия между зрителем и артистами, между зрителем и произведением, и представить новый подход к восприятию музыки и театрального действия. Мы стремимся к расширению границ возможного в театральном языке и расширению представлений зрителей о том, что такое театр, музыка и искусство. Мы предлагаем зрителю стать соучастником творческого процесса, вместе задавать вопросы и искать на них ответы. Таким же будет и следующий Дягилевский фестиваль», — прокомментировал продюсер Международного Дягилевского фестиваля Марк де Мони.



В дни проведения Дягилевского фестиваля — 2018 зрители стали участниками 36 событий основной программы, в том числе увидели шесть российских и две мировые премьеры. Более 100 событий прошло в Фестивальном клубе, который в пятый раз сопровождает работу фестиваля. На все события фестиваля было продано 14 тысяч билетов, более 7 тысяч человек приняли участие в мероприятиях клубной программы.



Согласно статистике, предоставленной социологами Высшей школы экономики, 70 % зрителей — это женщины, 30 % — мужчины. Подавляющее большинство из них имеет высшее образование. Более половины участников фестиваля — это жители Перми. Среди иногородних зрителей лидируют москвичи, екатеринбуржцы и петербуржцы. Также на фестивале побывали жители Казани, Новосибирска, Италии, Германии, Бельгии и Республики Кипр.



XII Дягилевский фестиваль был проведен при поддержке министерства культуры Пермского края.