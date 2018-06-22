В июле в Перми будут объявлены торги на право размещения НТО

16:36 | 26.06.2018

В настоящее время идет процесс формирования лотов для организации и проведения электронных аукционов. Администрация города неоднократно подчеркивала важность максимально открытой процедуры торгов.



Постановлением администрации города была создана специальная комиссия по проведению аукционов в электронной форме на право заключения договоров на осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте. Во вновь созданный орган войдут представители функциональных органов городской администрации.



Кроме того, разработана методика определения начальной цены лота аукциона в электронной форме на право заключения договора на осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте, договора на размещение НТО.



Сейчас методика и состав аукционной комиссии находятся на согласовании уполномоченных органов.



В настоящее время сформирована информация по 250 лотам для организации и проведения аукционов. Уже в июле на сайте городской администрации gorodperm.ru (в разделе «Торговая площадка») появятся объявления о торгах по продаже мест в новой схеме размещения НТО.



Напомним, после того, как проект схемы размещения нестационарных торговых объектов был опубликован для всеобщего ознакомления, администрация Перми принимала обращения, предложения жителей и предпринимательского сообщества. Кроме того, на разных площадках были проведены встречи с представителями разных сфер бизнеса, специализирующихся на нестационарной торговле.



Схема размещения нестационарных торговых объектов утверждена постановлением администрации города Перми от 20.06.2018 №404. С учетом высказанных мнений и после согласования с государственными и муниципальными органами количество НТО в схеме составило 577 объектов. В департаменте экономики и промышленной политики отмечают, что в схему могут вноситься изменения, как по локации, так и специализации тех или иных нестационарных объектов. При этом те НТО, которые не попали в разработанную схему, но у владельцев которых действует договор, продолжат стоять на привычных местах до того момента, пока его 5-летний срок не истечет или условия договора не будут нарушены.