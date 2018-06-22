Пермь: новости дня
16:24 | 26.06.2018
Пермский край стал одним из регионов с лучшим хлебом в стране
В лучших аккредитованных лабораториях страны хлеб исследовали по 50 показателям качества и безопасности. Исследование проходило по трем направлениям: на соответствие обязательным требованиям Технического регламента, ГОСТам и повышенным стандартам Роскачества.
«Качество российского хлеба на рынке превзошло наши ожидания — в этом сегменте сконцентрировано больше всего товаров, которые получат государственный Знак качества. Особенно приятно, что масштабный проект по мониторингу рынка не подтвердил распространенных потребительских мифов, — отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. — Испытания показали, что доля хлеба, соответствующего всем требованиям действующего законодательства, сегодня составляет порядка 86 %».
Абсолютными лидерами по количеству высококачественного хлеба стали Ставропольский край, Воронежская и Саратовская области. Также значительная доля хлеба повышенного качества из исследованных товаров — в Тамбовской, Ленинградской и Челябинской областях, Краснодарском крае и Владимирской области. Наравне с лидерами лучшими субъектами по качеству хлеба стали Пермский край, Вологодская область, Тульская область, Кировская область, Ростовская область и Санкт-Петербург. Отметим, в этих регионах не было найдено ни одного товара с нарушениями. В Москве общее количество высококачественного хлеба превышает 58 %, однако в ряде случаев найдены недостатки.
Так, Роскачеством была проверена продукция ООО «Производственное объединение «Первый хлеб», ИП Носкова Л.А. («Камский хлеб»), ИП Щукин В.П. («Уральский пекарь»). При этом нарезной батон «Уральский пекарь» отнесен экспертами к товарам повышенного качества. В комментарии говорится, что это «товар, соответствующий не только всем обязательным требованиям и заявленной производителем информации на маркировке, но и опережающему стандарту Российской системы качества».
«Минсельхозпрод не сомневался, что хлебопекарное производство Пермского края выпускает качественные хлебобулочные изделия. Это неоднократно доказывалось исследованиями. Высокого качества в Прикамье производятся не только повседневные сорта хлеба, но и батоны, булочки. Эта продукция пользуется большой популярностью среди жителей региона», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александр Козюков.
Максим Протасов, руководитель Роскачества, подчеркнул, что благодаря проведенному исследованию удалось определить перспективные направления развития отрасли: «Мониторинг качества хлеба выявил несоответствие стандартов современным реалиям, а также ряд правовых пробелов в законодательстве, связанных с нормированием ряда улучшителей хлеба и методиками их контроля. Поэтому прежде всего необходимо провести колоссальную работу по совершенствованию текущей нормативно-правовой базы».
Отметим, в ходе исследования хлеб проверяли на наличие пестицидов, фосфатов, следов картофельной болезни, устанавливали такие физико-химические параметры, как влажность, зольность, количество клейковины. Важным вектором исследования стало определение «натуральности» продукта: эксперты детально изучили качество всех ингредиентов, которые были использованы при производстве. Результаты исследования доступны на портале Роскачества (roskachestvo.gov.ru/researches/nareznye-batony).
© «Вечерние Ведомости»
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