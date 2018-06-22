В Перми будет ограничено движение по улице Уральской

16:18 | 26.06.2018

С 1 июля до 4 августа в связи с капремонтом на участке улицы Уральской от улицы Крупской до улицы Розалии Землячки изменится схема движения всех видов транспорта.



Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, движение трамваев до остановки «Микрорайон Висим» осуществляться не будет. Трамвайные маршруты № 6 (от остановки ОАО «Велта») и № 8 (от остановки АО «Инкар») будут следовать до остановки «Разгуляй». Маршруты № 4 (от остановки «Станция Пермь II») и № 11 (от остановки «Станция Осенцы») будут следовать до остановки «Пермская ярмарка». На трамвайном маршруте № 5 будет скорректировано отправление нескольких рейсов. Троллейбусные маршруты будут следовать без изменений. Движение трамваев планируется возобновить в конце августа, 15 октября планируется запуск остального транспорта.



Также изменится движение автобусных маршрутов. От остановки «Цирк» в направлении микрорайона Висим автобусные маршруты № 18, № 34 и № 36 будут перенаправлены по улицам Лебедева и Розалии Землячки, маршруты № 32 и № 77 будут следовать по улицам Уральской, Крупской, Лебедева и Розалии Землячки. Движение в направлении центра города без изменений.



Также будет скорректировано время отправлений рейсов остальных маршрутов общественного транспорта в целях синхронизации расписаний. Интервалы движения в часы пик при этом сохранятся.



Подробное расписание можно будет посмотреть на сайте map.gortransperm.ru, а также получить информацию по телефону горячей линии для пассажиров: 250-25-50.



Напомним, ограничение движения будет вводиться поэтапно. Первый этап — с 1 июля на улице Уральской на участке от улицы Крупской до улицы Розалии Землячки будет прекращено движение автомобилей в направлении из центра города. Объезд автотранспорта будет осуществляться по улицам Крупской, Лебедева и КИМ. Автомобильное движение в направлении центра города будет сохраняться до завершения ремонтных работ на Коммунальном мосту.



Второй этап — после завершения ремонтных работ на Коммунальном мосту на участке улицы Уральской от улицы Крупской до улицы Розалии Землячки движение будет прекращено полностью с сохранением движения на перекрестке улицы Уральской и улицы Братьев Вагановых.