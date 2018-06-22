В четверг в Перми пройдет горячая линия по вопросам приема в десятые классы

15:07 | 26.06.2018

28 июня с 10:00 до 11:00 в департаменте образования администрации Перми пройдет горячая телефонная линия по приему в 10-е классы.



В новом учебном году 114 школ города примут более шести тысяч десятиклассников. Заявление на прием в 10-й класс можно написать после получения аттестата. Заявление принимается от родителей (законных представителей) в том образовательном учреждении, где планируется обучение.



Отметим, что при приеме в 10-й класс образовательные организации предлагают ученикам выбрать предметный профиль для более качественной подготовки к экзаменам по тем предметам, которые им нужны для поступления в высшие учебные заведения и получения профессии. Каждая школа предлагает свой набор предметных профилей и организует систему индивидуального отбора учащихся в соответствии с локальными актами учреждения. При этом школьники, не определившиеся с профилем, могут быть зачислены в 10-й класс на обучение по общеобразовательной «базовой» программе.



Горячая линия по теме приема в 10-е классы пройдет 28 июня с 10:00 до 11:00 по телефону 212-94-67. Специалисты департамента образования ответят на все интересующие вопросы.



В конце июня в школах пройдут организационные собрания, посвященные этой же теме, на которых родители смогут получить дополнительную информацию.