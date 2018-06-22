Завтра в Перми стартует чемпионат войск национальной гвардии

14:52 | 26.06.2018

Соревнования в новом виде пройдут впервые не только в нашем городе, но и во всей стране. Титулы сильнейших будут оспаривать сборные федеральных округов, а также команды 5 военных институтов. Среди них и пермский.



В программе соревнований: легкая атлетика (кросс 3 км и бег 100 метров), плавание, полоса препятствий, метание гранаты. Особенность соревнований в том, что все испытания участники будут преодолевать в обмундировании и с оружием, в том числе и плавание.



Чемпионат Росгвардии по военно-прикладному спорту продлится 3 дня. Старт будет дан на пермском стадионе «Динамо» в среду, 27 июня. Начало в 9.00.