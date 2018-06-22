В Пермском крае впервые пройдет трейл-забег на Белую гору

14:33 | 26.06.2018

21 июля в Прикамье состоится уникальный забег на Белую гору — White trail, сообщает министерство физической культуры и спорта Пермского края. Участникам предстоит общий старт в селе Бым Кунгурского района, три маршрута на дистанции 8, 15 и 30 км и общий финиш у стен Белогорского монастыря. Каждый участник трейла получит памятную медаль.



По словам организаторов из движения «Первое Пермское Беговое», место для проведения забега выбрано не случайно. Сочетая знаковость и аутентичность, оно придает мероприятию особый смысл. Лесные тропы и просеки, каменистые подъемы и крутые спуски, а также броды Тулвинской возвышенности как нельзя лучше подходят для организации настоящего трейла.



Мероприятие проходит при поддержке министерства физической культуры и спорта Пермского края. «Сейчас беговое движение в Прикамье набирает обороты и становится все более популярным. Помимо плановых мероприятий, проходят корпоративные и благотворительные забеги. Это значит, что у пермяков есть потребность в занятиях массовым спортом и приобщении к здоровому образу жизни. Организаторы White trail обещают участникам настоящее спортивное испытание! Считаю, что это событие станет уникальным стартом в деле развития бегового движения и событийного туризма в Прикамье», — отмечает министр спорта Пермского края Владимир Епанов.



Найти всю необходимую информацию о порядке и сроках регистрации, стартовых пакетах и программе мероприятия можно на russiarunning.com/event/whitetrail. Кроме того, при регистрации на забег предоставляется возможность дополнительно оформить трансфер из Перми до места проведения соревнований в село Бым и «Усадьбу Бымовскую», где будет организован стартовый городок, детское пространство и все удобства для бегунов и их групп поддержки.



Организаторы забега уверены, что трейл окажется по силам каждому участнику. White trail ждет как опытных трейлраннеров, за спиной у которых километры горных и лесных троп, и бегунов, стабильно тренирующихся на стадионах и шоссейных дорогах, так и тех, кто только начал ставить перед собой новые цели и осваивать трейлраннинг.



Отметим, движение «Первое Пермское Беговое» уже второй год готовит бегунов к серьезным стартам, таким как «Пермский марафон». На занятия «Школы здорового бега» и проекта «Бегущий город» приходят более 500 учеников.



Помимо беговых тренировок, в рамках подготовки к трейл-забегу 27 июня в 19:00 в Центре событий в «Лето Парке» на городской эспланаде пройдет открытый лекторий. Опытные трейл-марафонцы, многократные участники таких забегов, как Международный горный марафон «Конжак» и многодневный ультрамарафон «ТрансУрал», расскажут об особенностях подготовки и экипировки.