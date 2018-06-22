Депутат Законодательного собрания Пермского края Михаил Арзуманов провел прием граждан

12:54 | 26.06.2018

Михаил Арзуманов провёл встречу с гражданами в Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае. Пермяки, пришедшие на встречу в депутатский центр, интересовались возможностью проведения отопления в частный дом, ремонтом автодороги, невыплатой заработной платы и другими важными проблемами.



Жительница села Дубово приехала в региональную приёмную за консультацией. Женщина ухаживает за семьёй инвалидов. Людям с ограниченными возможностями очень сложно самостоятельно вести хозяйство в частном доме. Обогревается дом печью. Заказать, привезти и наколоть дрова для семьи является большой проблемой. Вместе с тем в селе есть котельная и паровое отопление. Заявительница интересуется: можно ли подключить этот дом к нему? Михаил Арзуманов выяснит принадлежность котельной и возможность подключения дома, где проживают люди с ограниченными возможностями.



Жители деревни Большая Мось обратились к депутату за помощью. Дорога, которая ведёт к населенному пункту, полностью разбита. Периодически на ней пытаются сделать ямочный ремонт, но его, по словам заявителей, хватает до первого дождя. Михаил Арзуманов намерен сделать депутатский запрос с приложением жалоб населения в министерство транспорта Пермского края.



Жительница Дзержинского района Перми рассказала, что ее дочь около двух лет проработала на одном из городских предприятий. Руководство компании девушку официально не оформляло. После неоднократных требований заключить трудовой договор её уволили, не выплатив заработную плату. Михаил Арзуманов рекомендовал дочери заявительницы собрать доказательства работы на данном предприятии и обратиться с заявлением в Государственную инспекцию труда в Пермском крае.