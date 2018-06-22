Пермь: новости дня
12:54 | 26.06.2018
Депутат Законодательного собрания Пермского края Михаил Арзуманов провел прием граждан
Жительница села Дубово приехала в региональную приёмную за консультацией. Женщина ухаживает за семьёй инвалидов. Людям с ограниченными возможностями очень сложно самостоятельно вести хозяйство в частном доме. Обогревается дом печью. Заказать, привезти и наколоть дрова для семьи является большой проблемой. Вместе с тем в селе есть котельная и паровое отопление. Заявительница интересуется: можно ли подключить этот дом к нему? Михаил Арзуманов выяснит принадлежность котельной и возможность подключения дома, где проживают люди с ограниченными возможностями.
Жители деревни Большая Мось обратились к депутату за помощью. Дорога, которая ведёт к населенному пункту, полностью разбита. Периодически на ней пытаются сделать ямочный ремонт, но его, по словам заявителей, хватает до первого дождя. Михаил Арзуманов намерен сделать депутатский запрос с приложением жалоб населения в министерство транспорта Пермского края.
Жительница Дзержинского района Перми рассказала, что ее дочь около двух лет проработала на одном из городских предприятий. Руководство компании девушку официально не оформляло. После неоднократных требований заключить трудовой договор её уволили, не выплатив заработную плату. Михаил Арзуманов рекомендовал дочери заявительницы собрать доказательства работы на данном предприятии и обратиться с заявлением в Государственную инспекцию труда в Пермском крае.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
13:20 | 26.06.2018
«Мы должны стать советчиками друг для друга». Кокорин подписал соглашение о сотрудничестве с ФАС России
12:54 | 26.06.2018
Депутат Законодательного собрания Пермского края Михаил Арзуманов провел прием граждан
12:53 | 26.06.2018
Сквер у Оперного театра скоро будет не узнать
11:58 | 26.06.2018
Аэронавигация Урала включила режим «интернет-шифрования»
11:55 | 26.06.2018
В Березовском тяжелоатлета осудили за уклонение от службы в армии
11:49 | 26.06.2018
Директор серовской управляющей компании попался на контрафакте
11:19 | 26.06.2018
Прокуратура потребовала вернуть незаконно переданный правительству Зауралья Ford Explorer
10:41 | 26.06.2018
На скамью подсудимых сядет фигурант по делу экс-начальника УФСИН Зауралья Ильясова
10:30 | 26.06.2018
В Прикамье готовится к вводу десятилетний проблемный объект
10:18 | 26.06.2018
В Екатеринбурге будут судить телефонного «разводилу»
10:08 | 26.06.2018
Областной материнский капитал предлагают потратить на газификацию
09:21 | 26.06.2018
Стало ясно, с кем проведёт первую игру Россия в 1/8 ЧМ-2018
21:42 | 25.06.2018
Стал известен второй кандидат на пост главы Екатеринбурга
21:08 | 25.06.2018
В Екатеринбурге владельцы белых шатров к ЧМ-2018 на Плотинке оштрафованы на 800 тысяч рублей за плохую работу
20:35 | 25.06.2018
Назад дороги нет: Свердловский облсуд не признал отмену народных выборов главы Екатеринбурга незаконной
20:04 | 25.06.2018
В Екатеринбурге фан-зону ЧМ-2018 закрыли за полчаса до начала матча
18:14 | 25.06.2018
В Екатеринбурге большегрузный самосвал опрокинулся в траншею
18:07 | 25.06.2018
В рамках проекта «Закат на Крестовой» в Губахе впервые прозвучала опера
17:59 | 25.06.2018
В Екатеринбурге сотрудники коммерческой компании два года добивались выплаты заработной платы
17:57 | 25.06.2018
На ИННОПРОМе Свердловская область представит идею умного региона
17:24 | 25.06.2018
«Почта России» выплатит семье погибшего в Екатеринбурге почтальона 800 тысяч рублей, что составляет лишь пятую часть от требуемой суммы
17:12 | 25.06.2018
В Перми обустраивают новые места отдыха в городских лесах
17:04 | 25.06.2018
Это дно. Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области устроило праздник в честь дня начала ВОВ
16:32 | 25.06.2018
С 1 июля все жители Чайковского начнут платить за теплоресурсы напрямую
16:31 | 25.06.2018
Депутат Госдумы Андрей Альшевских первым сдал документы на участие в выборах мэра Екатеринбурга
16:16 | 25.06.2018
В Екатеринбурге начался отбор кандидатов на пост главы города
16:02 | 25.06.2018
В Зауралье директор ГКУ «Экофонд» лишился поста за организацию охоты в природных заказниках
15:33 | 25.06.2018
В Курганской области аграрии завершили посевную кампанию
15:30 | 25.06.2018
В Камышлове руководство ресурсоснабжающего МУПа попалось на сомнительных сделках с углем
15:29 | 25.06.2018
Зауральских народных дружинников будут поощрять рублем
15:19 | 25.06.2018
Вмешательство депутата остановило загрязнение Каштакского бора
15:12 | 25.06.2018
Матч Россия — Уругвай будет транслироваться не только в фан-зоне парка им. Маяковского, но и в кинозалах ТРЦ, барах и ресторанах
15:03 | 25.06.2018
29 июня в Екатеринбурге состоится главное музыкальное событие года
14:33 | 25.06.2018
Младшему члену семьи Оруджянов, легализовывавшей мигрантов в Сысерти, вынесли приговор
14:17 | 25.06.2018
В субботу в Перми пройдет ежегодный семейный фестиваль «Вокруг Точки»
14:10 | 25.06.2018
Пермяки могут бесплатно побегать на четырех городских стадионах
13:57 | 25.06.2018
За бюджетными недостроями в Зауралье будет следить вновь созданная межведомственная рабочая группа
13:40 | 25.06.2018
Правительство Курганской области увеличило выплаты на содержание сирот в приемных семьях
12:52 | 25.06.2018
«Левый фронт» проведёт митинг против пенсионной реформы
12:38 | 25.06.2018
Ирина Роднина: «Пермский край сохраняет лидерство среди субъектов страны по развитию дворового спорта»
12:25 | 25.06.2018
Авиашоу «Крылья Пармы» в Прикамье посетило 50 тысяч зрителей
12:20 | 25.06.2018
В Пермь пришла жара