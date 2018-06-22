В Прикамье готовится к вводу десятилетний проблемный объект

10:30 | 26.06.2018

25 июня краевая Инспекция государственного строительного надзора выдала итоговое заключение застройщику ЖК «Верба» на ул. Окулова, 62, о соответствии дома проектам, прошедшим экспертизу. Данный документ является основанием для ввода объекта в эксплуатацию.



«Процедура приемки дома началась еще в сентябре 2017 года. Так как дом был построен с нарушениями, на протяжении 10 месяцев застройщик пытался их устранить. Совместными усилиями мы, наконец, решили все вопросы, касающиеся пожарной безопасности, проезда пожарной техники к дому», — отметил руководитель Инспекции госстройнадзора Василий Билоус.



Напомним, строительство дома на Окулова, 62, началось 10 лет назад, в 2008 году. Застройщиком является компания ООО «Инвест-строй», входящая в состав строительной группы ООО «УралСервис-Строй». Дольщиками объекта выступают 228 пермяков.



После процедуры ввода объекта в эксплуатацию и завершения работ по передаче квартир собственникам дом будет исключен из списка долгостроев. Таким образом, на территории региона останется 12 «проблемных» объектов.



Напомним, в 2018 году минстроем была запланирована сдача 6 недостроев. С учетом готовности к вводу дома на ул. Окулова, 62, останется ввести в эксплуатацию до конца года еще 3 объекта.



Согласно региональному закону «О мерах государственной поддержки отдельных категорий граждан, пострадавших от действий застройщиков, не завершивших строительство многоквартирного дома» в качестве мер адресной помощи «обманутым» дольщикам будут направляться субсидии. Средства могут быть использованы на уплату целевого взноса в ЖСК для оплаты достройки многоквартирного дома.



Для расчета субсидии введены предельные нормы общей площади жилья в зависимости от количества членов семьи, которые будут проживать в квартире. На первом этапе программы будет проведена консервация проблемного объекта, на втором — завершение строительства через создание ЖСК. На третьем этапе — предоставление краевой субсидий участникам строительства.