В рамках проекта «Закат на Крестовой» в Губахе впервые прозвучала опера

18:07 | 25.06.2018

23 июня в Губахе на открытии театрального ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой» прошел проект «Закат на Крестовой». Уже седьмой год он дает зрителям возможность увидеть по-настоящему уникальную постановку — выступление артистов на открытом природном пространстве.



В этом году впервые в истории фестиваля на сцене прозвучала гала-программа арий из классических опер под названием Al tramonto del di (в переводе с итальянского — «На закате дня»). Гала-программу представил Пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского. Ведущие солисты исполнили знаменитые арии из опер Моцарта, Пуччини, Чайковского, Бородина, Верди и других композиторов.



«Мы подготовили отличную программу. Артисты, конечно, волновались, так как выступать на открытых площадках — это не то же самое, что в театре. Нужно петь в микрофон, что несколько искажает звук, нужно мириться с еще одним участником концерта — завывающим ветром. Но все прошло хорошо, наши солисты справились с этими непростыми условиями», — прокомментировала выступление Медея Ясониди, директор оперной труппы Пермского театра оперы и балета. Напомним, в 2012 году театр уже принимал участие в проекте, тогда — с программой «Балет на закате».



Организатором и автором идеи фестиваля «Тайны горы Крестовой» является молодежная студия-театр «Доминанта» и ее художественный руководитель Любовь Зайцева. С каждым годом фестиваль собирает все больше участников — за шесть лет их число достигло 60 тыс. человек. Стоит отметить, что это не только жители Пермского края и различных регионов России, но и гости из других стран.



«Фестиваль не первый год вносит значимый вклад в культурную жизнь Пермского края, а также помогает расширять и укреплять культурные связи с другими регионами страны», — подчеркивает заместитель министра культуры Пермского края Александр Протасевич.



Соучредитель фестиваля депутат Законодательного собрания Пермского края Армен Гарслян отметил: «Нас, безусловно, вдохновляет интерес зрителей. А еще мы видим и радуемся тому, как развивается наш геобренд. Благодаря фестивалю и зрителям, которые специально приезжают, чтобы увидеть «Закат на Крестовой», в Губахе появилась большая гостиница, строятся дороги, открываются кафе и рестораны. Все взаимосвязано и друг другу помогает».



Фестиваль «Тайны горы Крестовой» будет проходить до конца июля. Впереди зрителей ждут яркие и захватывающие спектакли от известных и самобытных театров Прикамья и регионов России. Масштабный фестиваль проходит в рамках проекта «Пермский период. Новое время» при поддержке министерства культуры Пермского края.