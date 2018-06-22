На Лысьвенском заводе эмалированной посуды повысят производительность труда

18:00 | 25.06.2018

На Лысьвенском заводе эмалированной посуды (ЛЗЭП) в рамках реализации региональной программы по повышению производительности труда и бережливому производству состоялся выездной аудит, сообщает министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. В рамках мероприятия предприятия 1-й и 2-й «волны» региональной программы ПЦБК, «Сорбент», «Медисорб», РОСОМЗ и КФДИ, присоединившееся к проекту в апреле 2018 года, представили промежуточные результаты работы за полгода.



Подобное мероприятие было проведено в апреле на базе Краснокамской фабрики деревянной игрушки. По итогам аудита участники группы, в состав которой вошли представители Минэка РФ и Росатома, предложили порядка 40 изменений для повышения производительности промышленного предприятия.



ЛЗЭП стал первым предприятием, которое вошло в 3-ю «волну» региональной программы повышения производительности труда. «На мой взгляд, это очень важный и нужный процесс. Мы уже давно занимаемся повышением эффективности предприятия и заинтересованы в получении максимальных результатов для того, чтобы не только на внутреннем рынке быть конкурентоспособными, но и реализовать свой экспортный потенциал», — отметил важность подобных мероприятий генеральный директор ООО «Управляющая компания Лысьвенские заводы» Андрей Тунев.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал значимость участия региона в программе «Повышение производительности труда». По словам главы Прикамья, «повышение производительности труда для пермских предприятий — это возможность усовершенствовать свои производства и выйти на новый уровень качества продукции, а для региона это инструмент развития экономического потенциала и обеспечения конкуренции с другими регионами».



Участники программы показывают существенное повышение эффективности производственных процессов. В частности, на ПЦБК за полгода реализации программы добились роста экономии работы погрузчиков на 335 рабочих часов, увеличили рост выработки продукции с одной производственной линии на 90 тыс. кв. м, а также сократили время переналадки линии на 47 %. На РОСОМЗ, в свою очередь, увеличили процесс выработки продукции сразу на нескольких производственных линиях в среднем на 30 % и сократили количество запасов уже готовой продукции.



По словам специалиста «Федерального центра компетенций» Владимира Гусарова, сейчас настало время переключиться с предприятий 1-й «волны», продиагностировать состояние дел на предприятиях 2-й «волны» и приступать к работе с участниками 3-й «волны». Кроме ЛЗЭП, в нее попадут еще пара производственных компаний, специалисты которых пройдут полный круг обучения по программе с привлечением экспертов из «ФЦК», центра «Кайдзен», ПНИПУ и ВШЭ-Пермь для того, чтобы в дальнейшем начать распространять сложившуюся практику на другие предприятия Пермского края и Российской Федерации. Напомним, что с 2017 года на территории Пермского края реализуется приоритетная федеральная программа «Производительность труда», участие в которой принимают порядка 25 предприятий. Программа осуществляется при поддержке Министерства экономического развития РФ, Производственных систем «Росатом», Корпоративной академии «Росатом», правительства Пермского края, «Федерального центра компетенций» и сформированных групп на предприятиях-пилотах.