В июне в детских лагерях отдыха Прикамья работают солисты краевой филармонии

16:40 | 25.06.2018

Марина Гец (меццо-сопрано), Борис Бердиков (бас), Татьяна Яркова (сопрано) и Алексей Сучков (фортепиано) представляют концертно-игровую программу «Фэнтези в звуках» с участием одаренных детей. Это продолжение проекта «Филармония — детям». Всего состоится 10 концертов.



В детском оздоровительном лагере «Огонек — ПМ» (д. Малый Буртым) и оздоровительном центре «Салют» (д. Ключики Пермского района) вместе с артистами филармонии выступили Степан Симонов и Иван Дозморов (баян, ДМШ № 4, преподаватель — Н.В. Юнкинд).



В лагерях «Новое поколение» (д. Дворцовая Слудка) и «Восток-5» (д. Растягаево Пермского района) в концертах приняли участие Дарья Мартынова и Матвей Дубровин (аккордеон, ДМШ № 4, преподаватель — заслуженный работник культуры РФ М.Н. Осокина).



Также в «Новом поколении» совместно с солистами филармонии дадут концерт Давид Мялицин (балалайка, ДМШ № 10, преподаватель — А. Богданов) и Макар Боголепов (баян, ДМШ № 4, преподаватель — Н.В. Юнкинд).



В лагере «Благодать» (д. Гамы Пермского района) свое мастерство продемонстрировали Анастасия Золина (народный вокал ПГИК, преподаватель — А.Р. Аглямзанова) и Мария Еговцева (флейта, ДМШ № 2, преподаватель — Е.Б. Смыслова).



В лагере «Орленок» под селом Усть-Качка концерты состоялись при участии Игната Михеева (флейта, ДШИ № 7, преподаватель — Е.Б. Смыслова), Юлии Королевой (флейта, ДШИ № 9, преподаватель — Е.Б. Смыслова), Ильи Серова (баян, ЦДШИ, преподаватель — Н.В. Юнкинд).



В таланте юной звездочки Олеси Яманаевой (флейта, ДШИ № 9, преподаватель — Е.Б. Смыслова) смогли убедиться ребята из лагерей «Комета» и «Спутник» (с. Янычи Пермского района).