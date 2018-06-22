С 1 июля все жители Чайковского начнут платить за теплоресурсы напрямую

16:32 | 25.06.2018

Под контролем Инспекции по государственному жилищному надзору Пермского края три управляющих компании-должника Чайковского переводят население обслуживаемых домов на прямые платежи за отопление и горячую воду.



В городе Чайковский сделан очередной шаг по укреплению прозрачной системы расчетов за энергоресурсы. В июле жители еще 255 многоквартирных домов, обслуживаемых УК «ТВМ», УК «КИТ» и УК «Чайковская», получат первые «прямые» квитанции за услуги отопления и ГВС. Отдельные платежки за июнь 2018 года будут выставлены от имени поставщика энергоресурса — ООО «Инвестспецпром», теплосбытовым агентом которого выступает Пермский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».



Начисление и прием платежей по агентскому договору с ресурсоснабжающей организацией будет выполнять краевой расчетный центр ОАО «КРЦ-Прикамье». Все контактные телефоны для жителей размещены на платежных документах. Расчетный центр также будет обеспечивать контроль над сверкой и корректностью начислений.



В свою очередь, ООО «УК ТВМ», ООО «КИТ», ООО «УК Чайковская» с 1 июля больше не имеют права включать в свои платежки оплату услуг отопления и горячего водоснабжения. Об этом они должны уведомить население обслуживаемого жилфонда.



Таким образом, все управляющие компании Чайковского в соответствии с законодательством выбрали прямые расчеты с теплоснабжающей организацией. Работа по внедрению прозрачной системы платежей велась энергетиками совместно с Инспекцией по государственному жилищному надзору Пермского края, под контролем прокуратуры города Чайковский и при активном участии управляющих компаний города.



По словам директора Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Сергея Круглякова, повсеместный переход на прямые платежи за теплоресурсы в Чайковском — результат общих усилий, направленный на благо горожан: «В настоящее время все чайковские УК используют абсолютно прозрачную систему расчетов за тепло. Ранее такая практика была внедрена в других городах Прикамья. Это единственно возможный подход, при котором платежи жителей поступают напрямую ресурсоснабжающей организации. А это значит, что денежные средства будут использоваться по своему прямому назначению — направляться на ремонты и реконструкцию тепловых сетей для обеспечения надежности поставки теплоресурсов населению Чайковского».



Еще одно преимущество прямых платежей — повышение уровня ответственности энергетиков за качество поставляемых коммунальных услуг. Отметим, что такая система расчетов за теплоресурсы с 2010 года успешно применяется во втором по численности городе Прикамье — Березниках, с 2017 года — в Краснокамске.