Пермь: новости дня
15:03 | 25.06.2018
29 июня в Екатеринбурге состоится главное музыкальное событие года
Фестиваль Ural Music Night организован Ассоциацией музыкантов Урала и Продюсерским центром «Лад», реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Фестиваль проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, правительства Свердловской области, администрации г. Екатеринбурга, АНО «Центр социального мониторинга проблем молодежи».
Первая «Ночь музыки» прошла в Екатеринбурге в июне 2015 года и сразу привлекла аудиторию в 70 000 человек, войдя в первую десятку новостей «Яндекса».
А уже в 2017 году количество площадок, на которых выступали музыканты, увеличилось до 100, суммарная аудитория гостей проекта превысила 150 тысяч человек, онлайн-трансляцию с площадок смотрели более миллиона пользователей. Такой успех стал возможен благодаря уникальности формата: Ural Music Night — это единственный фестиваль мира, который даёт возможность поделиться своим творчеством одновременно представителям самых разных музыкальных направлений, стилей и жанров. Классика и рок-н-ролл, бардовская песня и этника, духовые оркестры и хоровое пение, лаундж и джаз — более 2 тысяч музыкантов, свыше 40 музыкальных направлений.
Но не только мультижанровость придаёт уникальность формату фестиваля — в качестве сцены выступает целый город, а доступ на все площадки абсолютно бесплатен.
Четвертый фестиваль пройдет 29 июня 2018 года. В Екатеринбург приедут музыканты из 20 стран мира. Эмир Кустурица со своим коллективом No Smoking Orchestra и великий учитель игры на бамбуковой флейте сякухати Кидзан Даёси; Joy, Arabesque, Baccara и Иван Дорн; Уральский филармонический оркестр и Noize MC; всемирно известный альтист Сергей Полтавский и FEDUK, FanTango и LRK TRIO, культовый этнический коллектив Heilung и Сергей Трофимов — на 100 площадках зрители смогут увидеть и услышать более 2 тысяч исполнителей, которые представляют самые разные жанры и стили музыки. А поскольку Ural Music Night — 2018 состоится в дни проведения чемпионата мира по футболу, фестиваль смогут посетить и зарубежные болельщики.
По словам директора фестиваля Евгения Горенбурга, в этом году гостям будет гораздо легче ориентироваться в бесконечном море музыки: «У нас появилось новое приложение для смартфонов, в котором объединяются справочник, буклет и карта и благодаря которому каждый сможет выстроить свой маршрут. Причем не только в топографическом смысле — приложение позволяет составлять программу, исходя из музыкальных вкусов: вы задаете музыкальный стиль, которому отдаете предпочтение, и вам предлагается маршрут по площадкам, где звучит эта музыка. Или не хотите пропустить выступления определенных хедлайнеров — приложение составит и такой маршрут. И в нем будут учтены и время, и место, и логистика. Вы даже можете поделиться своим маршрутом с друзьями и пригласить их присоединиться к вам в путешествии по Ural Music Night. Также в приложение встроена карта, которая отследит ваше местоположение и подскажет, какие площадки находятся поблизости. Приложение уже доступно в App Store и Google Play».
Для тех, кто не сможет приехать на фестиваль, 29 июня организуют прямую трансляцию с фестиваля в соцсети «ВКонтакте». В ней покажут выступления хедлайнеров с 15 крупных площадок. Сигнал также будет поступать в студию Областного телевидения, ведущим телевизионной трансляции станет Дмитрий Губерниев. Переключение с площадок пользователи «ВКонтакте» смогут видеть каждые 15 минут. Также 15 потоков с 15 основных сцен фестиваля отобразятся на сайте UralFest.tv.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:24 | 25.06.2018
«Почта России» выплатит семье погибшего в Екатеринбурге почтальона 800 тысяч рублей, что составляет лишь пятую часть от требуемой суммы
17:12 | 25.06.2018
В Перми обустраивают новые места отдыха в городских лесах
17:04 | 25.06.2018
Это дно. Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области устроило праздник в честь дня начала ВОВ
16:32 | 25.06.2018
С 1 июля все жители Чайковского начнут платить за теплоресурсы напрямую
16:31 | 25.06.2018
Депутат Госдумы Андрей Альшевских первым сдал документы на участие в выборах мэра Екатеринбурга
16:16 | 25.06.2018
В Екатеринбурге начался отбор кандидатов на пост главы города
16:02 | 25.06.2018
В Зауралье директор ГКУ «Экофонд» лишился поста за организацию охоты в природных заказниках
15:33 | 25.06.2018
В Курганской области аграрии завершили посевную кампанию
15:30 | 25.06.2018
В Камышлове руководство ресурсоснабжающего МУПа попалось на сомнительных сделках с углем
15:29 | 25.06.2018
Зауральских народных дружинников будут поощрять рублем
15:19 | 25.06.2018
Вмешательство депутата остановило загрязнение Каштакского бора
15:12 | 25.06.2018
Матч Россия — Уругвай будет транслироваться не только в фан-зоне парка им. Маяковского, но и в кинозалах ТРЦ, барах и ресторанах
15:03 | 25.06.2018
29 июня в Екатеринбурге состоится главное музыкальное событие года
14:33 | 25.06.2018
Младшему члену семьи Оруджянов, легализовывавшей мигрантов в Сысерти, вынесли приговор
14:17 | 25.06.2018
В субботу в Перми пройдет ежегодный семейный фестиваль «Вокруг Точки»
14:10 | 25.06.2018
Пермяки могут бесплатно побегать на четырех городских стадионах
13:57 | 25.06.2018
За бюджетными недостроями в Зауралье будет следить вновь созданная межведомственная рабочая группа
13:40 | 25.06.2018
Правительство Курганской области увеличило выплаты на содержание сирот в приемных семьях
12:52 | 25.06.2018
«Левый фронт» проведёт митинг против пенсионной реформы
12:38 | 25.06.2018
Ирина Роднина: «Пермский край сохраняет лидерство среди субъектов страны по развитию дворового спорта»
12:25 | 25.06.2018
Авиашоу «Крылья Пармы» в Прикамье посетило 50 тысяч зрителей
12:20 | 25.06.2018
В Пермь пришла жара
12:04 | 25.06.2018
Экс-руководитель региональной ГИБДД Юрий Дёмин вышел на работу в УГМК
11:18 | 25.06.2018
Дмитрий Ионин возглавит список «Справедливой России» на выборах в гордуму Екатеринбурга
11:04 | 25.06.2018
В Екатеринбурге при пожаре заживо сгорел ребёнок-инвалид
10:26 | 25.06.2018
Сразу после матча Япония — Сенегал на улице Малышева в Екатеринбурге лоб в лоб столкнулись Toyota и Volkswagen
10:25 | 25.06.2018
Водителя-бесправника в Екатеринбурге оштрафовали на 150 тысяч рублей
09:41 | 25.06.2018
На Средний Урал пришло лето
21:33 | 24.06.2018
В столице Прикамья собрались пермяки, вернувшиеся домой
21:21 | 24.06.2018
В Пермском крае может появиться женская молодежная команда по баскетболу
19:27 | 24.06.2018
В Екатеринбург на футбольный матч прибыл министр спорта Сенегала
16:17 | 24.06.2018
Со следующей недели в Екатеринбурге откроются несколько улиц
16:10 | 24.06.2018
В екатеринбургском посёлке кошка спасла хозяина от гибели в пожаре
14:37 | 24.06.2018
Восьмилетний ребёнок из Нижнего Тагила погиб в парке «Лукоморье» в Ленинградской области
14:27 | 24.06.2018
На трассе Серов — Екатеринбург сгорело кафе
13:27 | 24.06.2018
В Екатеринбурге японская принцесса Хисако Такамадо назвала организацию ЧМ-2018 прекрасной
12:17 | 24.06.2018
Долгожданное тепло придет в Свердловскую область
12:10 | 24.06.2018
В Верхней Пышме из горящего жилого дома эвакуировали 12 человек
11:55 | 24.06.2018
Сегодня в Екатеринбурге общественный транспорт изменит движение в связи с матчем Япония — Сенегал
11:46 | 24.06.2018
Болельщики из Перу, с задымившегося самолёта авиакомпании UTair, подадут жалобы на авиакомпанию
11:18 | 24.06.2018
В общежитии УрФУ в Екатеринбурге случился пожар
09:35 | 24.06.2018
В Перми разрабатывают программу капитального ремонта трамвайных путей
09:32 | 24.06.2018
Житель Прикамья проведет семь месяцев на исправительных работах за неуплату алиментов