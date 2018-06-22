29 июня в Екатеринбурге состоится главное музыкальное событие года

15:03 | 25.06.2018

Ежегодно в России проходит множество фестивалей, но самое масштабное мероприятие, самый быстрорастущий фестиваль страны — это музыкальный проект Ural Music Night.



Фестиваль Ural Music Night организован Ассоциацией музыкантов Урала и Продюсерским центром «Лад», реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Фестиваль проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, правительства Свердловской области, администрации г. Екатеринбурга, АНО «Центр социального мониторинга проблем молодежи».



Первая «Ночь музыки» прошла в Екатеринбурге в июне 2015 года и сразу привлекла аудиторию в 70 000 человек, войдя в первую десятку новостей «Яндекса».



А уже в 2017 году количество площадок, на которых выступали музыканты, увеличилось до 100, суммарная аудитория гостей проекта превысила 150 тысяч человек, онлайн-трансляцию с площадок смотрели более миллиона пользователей. Такой успех стал возможен благодаря уникальности формата: Ural Music Night — это единственный фестиваль мира, который даёт возможность поделиться своим творчеством одновременно представителям самых разных музыкальных направлений, стилей и жанров. Классика и рок-н-ролл, бардовская песня и этника, духовые оркестры и хоровое пение, лаундж и джаз — более 2 тысяч музыкантов, свыше 40 музыкальных направлений.



Но не только мультижанровость придаёт уникальность формату фестиваля — в качестве сцены выступает целый город, а доступ на все площадки абсолютно бесплатен.



Четвертый фестиваль пройдет 29 июня 2018 года. В Екатеринбург приедут музыканты из 20 стран мира. Эмир Кустурица со своим коллективом No Smoking Orchestra и великий учитель игры на бамбуковой флейте сякухати Кидзан Даёси; Joy, Arabesque, Baccara и Иван Дорн; Уральский филармонический оркестр и Noize MC; всемирно известный альтист Сергей Полтавский и FEDUK, FanTango и LRK TRIO, культовый этнический коллектив Heilung и Сергей Трофимов — на 100 площадках зрители смогут увидеть и услышать более 2 тысяч исполнителей, которые представляют самые разные жанры и стили музыки. А поскольку Ural Music Night — 2018 состоится в дни проведения чемпионата мира по футболу, фестиваль смогут посетить и зарубежные болельщики.



По словам директора фестиваля Евгения Горенбурга, в этом году гостям будет гораздо легче ориентироваться в бесконечном море музыки: «У нас появилось новое приложение для смартфонов, в котором объединяются справочник, буклет и карта и благодаря которому каждый сможет выстроить свой маршрут. Причем не только в топографическом смысле — приложение позволяет составлять программу, исходя из музыкальных вкусов: вы задаете музыкальный стиль, которому отдаете предпочтение, и вам предлагается маршрут по площадкам, где звучит эта музыка. Или не хотите пропустить выступления определенных хедлайнеров — приложение составит и такой маршрут. И в нем будут учтены и время, и место, и логистика. Вы даже можете поделиться своим маршрутом с друзьями и пригласить их присоединиться к вам в путешествии по Ural Music Night. Также в приложение встроена карта, которая отследит ваше местоположение и подскажет, какие площадки находятся поблизости. Приложение уже доступно в App Store и Google Play».



Для тех, кто не сможет приехать на фестиваль, 29 июня организуют прямую трансляцию с фестиваля в соцсети «ВКонтакте». В ней покажут выступления хедлайнеров с 15 крупных площадок. Сигнал также будет поступать в студию Областного телевидения, ведущим телевизионной трансляции станет Дмитрий Губерниев. Переключение с площадок пользователи «ВКонтакте» смогут видеть каждые 15 минут. Также 15 потоков с 15 основных сцен фестиваля отобразятся на сайте UralFest.tv.

