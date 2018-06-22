В субботу в Перми пройдет ежегодный семейный фестиваль «Вокруг Точки»

14:17 | 25.06.2018

30 июня в 12:00 школа дизайна «Точка» (бульвар Гагарина, 75а) проводит ежегодный семейный фестиваль «Вокруг Точки».



Дизайнеры, художники и ученики школы проведут для гостей множество мастер-классов, на которых участники создадут значки и блокноты, разработают дизайн футболок, а также узнают, что такое Clay Impression, дудлинг и линогравюра.



На спортивном стадионе все желающие могут посетить занятия по йоге, уличным танцам (break-dance и свободный танец), а также открытую тренировку от баскетбольной команды «Парма».



Кроме этого, будут работать площадки «Современное образование», на которых будут проведены промозанятия детского лагеря досуга и отдыха «Нечайка».



В зоне отдыха посетители смогут перекусить. Также у всех желающих будет возможность сделать оригинальные снимки на память в фотозоне от MQuatro.



Создавать солнечную атмосферу на фестивале будет музыкальная группа VIA VESNA. Она исполнит известные любимые песни в необычных импровизациях. Фестивальные площадки будут работать до 16:00.