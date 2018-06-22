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12:38 | 25.06.2018
Ирина Роднина: «Пермский край сохраняет лидерство среди субъектов страны по развитию дворового спорта»
«Подобные встречи с представителями субъектов очень важны. Это возможность узнать, на каком уровне проект «Детский спорт» реализуется в регионе, какие интересные практики внедряются и какие виды спорта являются востребованными. Могу с уверенностью сказать, что лидерами в реализации проекта являются Пермский край, Ульяновская область, Ленинградская область, Омская область, Пензенская область, Республика Крым. Это те субъекты, в которых сформирована сильная система школьных клубов и школьных лиг, проводятся большое количество мероприятий для школьных и дворовых команд», — рассказала Ирина Роднина, координатор проекта «Детский спорт».
Отметим, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников пояснял, что школьный и дворовой спорт является основой формирования здорового образа жизни у подрастающего поколения. Поэтому важно в регионе продолжить развитие спортивной инфраструктуры и наполнение существующих объектов мероприятиями, соревнованиями и секциями.
В рамках фестиваля дворового спорта для юных спортсменов была подготовлена насыщенная программа: соревнования по мини-футболу, баскетболу, легкой атлетике, силовой гимнастике, волейболу, перетягиванию каната. Также прошли показательные выступления экстремальных видов спорта: катание на роликовых коньках, скейтбординг, bmx, kickscooter.
Помимо спортивной программы, в рамках фестиваля был организован круглый стол на тему развития массового и школьного спорта в Пермском крае и Приволжском федеральном округе.
Напомним, согласно указу президента России Владимира Путина, в ближайшие годы доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом, должна увеличиться до 55 %. В рамках федерального проекта «Детский спорт» разработана Программа быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК). Принято решение, что ФОКи должны быть оптимальными по стоимости (до 130 млн рублей), современными и рассчитанными на различные виды спорта (включать в себя ледовые арены, бассейны). Кроме того, предполагается, что подобные спортивные объекты могут быть построены в малых городах, районных центрах и при высших учебных заведениях.
В торжественной церемонии открытия и работе фестиваля участие приняли трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы, координатор проекта «Детский спорт» Ирина Роднина, депутаты Государственной Думы Игорь Сапко, Игорь Шубин, и. о. заместителя председателя правительства Пермского края Антон Клепиков, глава города Перми Дмитрий Самойлов, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, координатор проекта «Детский спорт» в Приволжском федеральном округе, депутат Пермской городской Думы Василий Кузнецов, а также представители правительства регионов ПФО и Пермского края, администрации города Перми, спортивные функционеры.
Фестиваль реализуется в рамках федерального проекта «Детский спорт».
© «Вечерние Ведомости»
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