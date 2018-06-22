100 музыкантов исполнили Четвертую симфонию Малера в цехе бывшего завода в Перми

11:59 | 25.06.2018

В субботу, 23 июня, на площадке завода «Ремпутьмаш» (бывший завод им. Шпагина) состоялся первый концерт. В рамках закрытия Дягилевского фестиваля 98 музыкантов оркестра под руководством дирижера Теодора Курентзиса исполнили Четвертую симфонию Малера. Сегодня концерт прозвучит уже в стенах Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского.



С приветствием в адрес зрителей и участников первого концерта на заводском пространстве обратился губернатор Прикамья Максим Решетников. Он отметил, что этот концерт — первый шаг на пути к мечте. «Год назад, когда стало известно о переносе производства завода на другую площадку, у нас появилась мечта — дать этим стенам вторую жизнь. Материальные ценности здесь создавались в 19-м веке, а в 21-м здесь будут создаваться ценности культурные, духовные. Конечно, это лишь первый шаг, и сейчас ведется разработка концепции всей площадки бывшего завода с разнообразным функционалом», — прокомментировал предстоящие преобразования территории завода губернатор.



Напомним, общая площадь заводского пространства составляет 32 тысячи кв. м, из которых 22 тысячи — объекты культурного наследия. Во время преобразования территории будет выполнена аккуратная реставрация. Цель краевых властей — создать такую площадку, которая будет всегда востребована, наполнена культурными и творческими проектами. В конце 2017 года площадка завода была передана в собственность края. Напомним, к 300-летию Перми планируется создать новый культурно-исторический центр краевой столицы вдоль набережной Камы, вернуть Перми Первогород. Идею одобрил президент России Владимир Путин во время своего визита в Пермь в сентябре 2017 года.



В зданиях завода «Ремпутьмаш», в частности, предусматривается обустройство большого музейного пространства. Предполагается, что там могут разместиться Пермская государственная художественная галерея, краеведческий музей.