В Перми разрабатывают программу капитального ремонта трамвайных путей

09:35 | 24.06.2018

Администрация Перми разрабатывает комплексную программу капитального ремонта трамвайных путей. Предполагается, что программа будет утверждена сроком на 10 лет и включит поэтапный ремонт 65 километров трамвайных путей.



Как отмечают в городском департаменте дорог и транспорта, первоочередной капитальный ремонт потребуется трамвайной линии, связывающей улицу 1905 года и станцию «Пермь II». Трамвай на этом участке проходит по улицам Уральской, Ленина, Куйбышева и Петропавловской. Капитальный ремонт всего участка позволит сократить время в пути с 44 до 28 минут. При этом в 2017 году уже капитально была реконструирована Северная дамба, в 2018 году продолжится реконструкция трамвайных путей на участке от улицы Уральской до улицы Розалии Землячки.



Также ремонта потребуют пути на участках улицы Пушкина, бульвара Гагарина и улицы Куйбышева. Напомним, ранее были капитально реконструированы участки трамвайных путей по улице Героев Хасана и улице Максима Горького. В ближайшие годы планируется открыть трамвайное движение по улице Революции, а также обсуждается продление трамвайных путей в микрорайон Парковый.



Стоит отметить, что при прокладке трамвайных путей в Перми используется новая технология – установка дренажа с выводами в канализационные стоки. Это позволяет обеспечить качество путей и сохранность при любых погодных условиях. Также производится спрямление путей, что позволит увеличить скорость движения трамваев. Новые рельсы при этом соединяются с помощью алюминотермитной сварки, которая позволяет сделать рельсы бесшовными. Движение трамваев становится более плавным и бесшумным.