Житель Прикамья проведет семь месяцев на исправительных работах за неуплату алиментов

09:32 | 24.06.2018

Отдел судебных приставов по г. Чайковскому возбудил исполнительное производство о взыскании алиментов с местного жителя.



Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, несколько лет назад мужчина разошелся с женой, несовершеннолетний сын по решению суда остался с матерью. Отца обязали выплачивать на содержание мальчика четвертую часть заработка до совершеннолетия сына. Спустя три года бывшая супруга скончалась, опекуном ребенка суд назначил ближайшего родственника матери, а отца лишил родительских прав. По Семейному кодексу родители, лишенные родительских прав, не освобождаются от обязанности содержать своего ребенка. Но отец категорически не желал исполнять решение суда. Пристав не раз предлагал мужчине трудоустроиться, предупреждал, что злостное уклонение от уплаты алиментов является преступлением и может привести к административной и уголовной ответственности. Однако должник не искал работу и не платил алименты, за что и был привлечен к административной ответственности. Ему назначили наказание в виде 80 часов обязательных работ. Но и трудотерапия не помогла гражданину сделать должные выводы – он накопил задолженность более 405 тысяч рублей.



Тогда с целью призвать 34-летнего мужчину к ответу судебный пристав передал дознавателю отдела судебных приставов материалы исполнительного производства, на основании которых было возбуждено уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Суд назначил нерадивому отцу наказание в виде исправработ сроком на семь месяцев с удержанием в доход государства 10% заработка.