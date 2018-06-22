В четверг глава Перми Дмитрий Самойлов встретится с населением в Кировском районе

09:30 | 24.06.2018

Встреча пройдет в 18.00 28 июня в школе №64 (ул. Ласьвинская, 64а). Дмитрий Самойлов лично примет обращения горожан и даст своей команде поручения по решению вопросов, которые прозвучат на встрече.



На встречу также придут заместители главы администрации города, руководители функциональных органов, депутаты краевого Законодательного собрания и Пермской гордумы, руководители организаций и предприятий.



Открытые приемы – это один из главных способов диалога городских властей с пермяками. Горожане могут рассказать о конкретных проблемах представителям власти и депутатам, те – оперативно отреагировать на пожелания, а глава Перми – взять на личный контроль каждую просьбу и ускорить решение вопросов.