Жители Прикамья смогут следить за плановыми отключениями горячей воды

18:15 | 22.06.2018

На сайте губернатора и правительства Пермского края в тестовом режиме начал работать новый сервис для жителей региона (permkrai.ru/services/svc/map/#content). С его помощью прикамцы могут узнать о плановых периодах отключения горячей воды в своих домах и социальных учреждениях.



«Тестовый режим нужен для устранения небольших неполадок, которые могут появляться во время эксплуатации, а также для проверки отображения информации об отключении воды во всех домах Пермского края на карте сервиса, — поясняют специалисты министерства информационного развития и связи Пермского края. – Для обратной связи на сайте есть специальная форма».



Кроме того, разработчики рассматривают возможность оперативной публикации информации по аварийному отключению горячего водоснабжения. О том, что вашего дома нет на карте, вы можете сообщить, используя форму электронного обращения (permkrai.ru/reception/support/suggestion/?theme=water).



Вопросы по отключению воды (плановому или аварийному) можно задать по одному из номеров:



ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» – (342) 2100-680 или 068 (со стационарных телефонов);



Инспекция государственного жилищного надзора – 8 (342) 236-21-31;



а также представителям управляющих организаций (УК, ТСЖ) и органов местного самоуправления (permarea.ru).