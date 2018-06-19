В Перми начинается ремонт второго участка Коммунального моста

17:49 | 22.06.2018

На Коммунальном мосту ограничено движение на участке от улицы Окулова до середины моста в направлении центра города.



Перед подрядной организацией стоит задача увеличить темпы работ, чтобы закончить ремонт до начала нового учебного года, в связи с этим было увеличено количество рабочих и строительной техники. На участке от середины до конца Коммунального моста подрядная организация провела работы по демонтажу старого асфальтобетонного покрытия, защитного слоя из бетона, ведет работы по устройству гидроизоляции.



В ночь с 21 на 22 июня подрядная организация перешла на новый участок производства работ и будет проводить работы сразу на двух участках.



Таким образом, одновременно движение будет ограничено следующим образом:



- от середины до конца моста в направлении правого берега;



- от улицы Окулова до середины моста в направлении левого берега.



Для обеспечения движения транспорта сохранится движение на двух полосах на всем протяжении моста.